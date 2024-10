Ncc, LimoLane entra nel capitale di Service Vill

La piattaforma premium di noleggio auto con conducente LimoLane ha annunciato l’entrata nel capitale di Service Vill, società di servizio chauffeur per altospendenti. La collaborazione ha l’obiettivo di consolidare la presenza del brand in Italia nel settore Ncc, potenziando la presenza in città strategiche per il turismo di lusso ed eventi di alta gamma di rilievo internazionale.

Insieme, LimoLane e Service Vill, raggiungeranno ricavi consolidati previsti per il 2024 sopra i 35 milioni di euro, operando in più di 50 Paesi e 500 città in tutto il mondo, considerando anche la recente apertura della branch negli Stati Uniti.

Nel primo semestre 2024 LimoLane ha registrato una crescita di ricavi del +75% rispetto al 2023 considerando sia le attività ordinarie per supportare i clienti corporate nella mobilità quotidiana sia i servizi logistici di mobilità per eventi nazionali e internazionali nel mondo della moda, dello sport e dello spettacolo.

«Siamo felici di annunciare l’unione con Service Vill, che rappresenta la prima operazione siglata con l’obiettivo di creare un ecosistema completo di mobilità di lusso – commenta Francesco Righetti, ceo di LimoLane – Vogliamo offrire una gamma più ampia di veicoli di alta fascia ai nostri clienti, dalle automobili ai van e bus. Il nostro obiettivo è consolidare LimoLane come leader di mercato in Italia mentre continua l’espansione a livello internazionale, replicando in Francia e in Uk il nostro modello di business di successo e puntando anche agli Stati Uniti, in cui siamo già presenti con headquater a New York. I prossimi mesi saranno decisivi e ricchi di novità in termini di ulteriore crescita ed espansione».

Così, invece, l’ad di Service Vill, Paolo Valsecchi: «Questo accordo strategico ci consente di espandere le competenze di mobilità luxury su un numero più ampio di clienti con una portata internazionale, estendendo il valore di quanto costruito finora dal team, che continuerà a operare all’interno della struttura LimoLane. La scelta deriva anche dalla condivisione di valori e visione d’impresa a medio termine».