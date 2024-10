Ncl, focus su Asia e Africa con i nuovi itinerari

Norwegian Cruise Line amplia la sua offerta e, cogliendo il forte interesse in crescita dei vacanzieri per Asia e Africa, Paesi anche classificati tra le mete con i prezzi più accessibili, aggiunge nuove destinazioni alle sue rotte.

Totalmente dedicati agli amanti del Giappone i nuovi itinerari, da 10 a 15 giorni, che toccano questa parte dell’Asia e che prevedono tante escursioni durante le quali gli ospiti visiteranno porti famosi, come quello di Tokyo, Kyoto e Nagoya oltre a scoprire affascinanti città come Kanazawa, Kagoshima, Niigata e Sapporo e molte altre dove visitare templi, musei e assaporare la cucina locale. Alcuni itinerari includono anche soste in Corea del Sud, per chi vuole vivere un’esperienza completa dell’Asia orientale.

L’offerta asiatica continua con una crociera di 12 giorni da Singapore a bordo di Norwegian Sun, perfetta per coloro che sono impazienti di esplorare il sud est asiatico in un modo unico. Questo viaggio propone tappe in nove porti in Tailandia, Indonesia e Malesia e invita gli ospiti a scoprire destinazioni iconiche come Phuket, Tailandia, Benoa (Bali), Indonesia e Kuala Lumpur (Port Klang), Malesia, ma anche gioielli nascosti come Semarang e Surabaya in Indonesia. I pernottamenti in porto a Phuket e Benoa (Bali) offrono ai croceristi molto tempo per immergersi nella cultura locale.

E poi c’è la nuova offerta Africa, con i paesaggi unici e diversi, la sua fauna selvatica e la sua cultura, tutti validi motivi per una crociera nel continente. Ncl offre itinerari stagionali tra diversi porti, pensati per mostrare il meglio della regione.

Le crociere vanno dai sette ai 21 giorni, assicurando sufficiente tempo per immergersi nella molteplicità dell’esperienza africana.

Tra queste, la crociera di Norwegian Dawn che tocca la città di Cape Town, il Sudafrica e arriva fino a Port Louis, Mauritius. In questi viaggi gli ospiti possono esplorare le isole di Reunion e Madagascar e immergersi nell’essenza del Sudafrica visitando gli animali selvatici e le riserve di caccia presso Richards Bay o assaporando i vini sudafricani sulla Garden Route.

Oppure si può scegliere di arrivare in Africa partendo da Doha e navigando verso Port Louis, Mauritius, per arrivare a Mombasa, Kenya, visitando anche l’isola di Zanzibar, Tanzania, o le spiagge delle Seychelles.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa Ncl