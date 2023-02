Ncl lancia la stagione invernale ai Caraibi

Fuggire dall’inverno italiano verso il caldo. Ncl propone per la winter 2023-2024 una serie di itinerari nel Caraibi orientali, occidentali e meridionali.

Nel mar dei Caraibi del sud ci sarà Norwegian Epic: itinerario di sette giorni in partenza da San Juan, Porto Rico, per poi fare sosta in cinque porti. Dopo una giornata di navigazione si approda a Oranjestad, Aruba: spiagge, mare ed edifici coloniali dalle tonalità pastello. La tappa successiva è a Willemstad, Curaçao, dove si può degustare l’omonimo liquore; poi Kralendijk, Bonaire, dove vengono proposte attività acquatiche ed escursioni in 4×4; Catries, Santa Lucia, dove visitare i giardini botanici e le cascate Diamond e Morne Coubaril Estate. Ultima sosta a Basseterre, St. Kitts, prima di tornare a San Juan.

Nei Caraibi occidentali, crociera di sette giorni a bordo di Norwegian Breakaway. Partenza da New Orleans, Louisiana, per poi fare sosta in quattro porti. Dopo un giorno di navigazione si approda in Costa Maya, Messico, tra spiagge e antiche rovine Maya. La mattina successiva il risveglio è presso Harvest Caye, Belize, ideale per il turismo ecologico con i diversi ecosistemi che vanno dalla giungla alla foresta pluviale, alle paludi, fino alla barriera corallina; la tappa seguente è in Roatán, Islas de la Bahía, Honduras, un tranquillo paradiso ecoturistico, a 30 miglia dalla costa. Prima di rientrare a New Orleans si fa ancora una sosta a Cozumel, sulla punta estrema della penisola dello Yucatán, Messico.

Per quanto riguarda i Caraibi orientali, sette giorni di crociera su Norwegian Escape. Partenza da Orlando, Florida, e tappe in quattro porti. Dopo un giorno di navigazione si approda Puerto Plata, la nona città più grande della Repubblica Dominicana e la capitale della provincia di Puerto Plata. La mattina seguente gli ospiti si risveglieranno a Saint Thomas, Isole Vergini americane: un tempo rifugio dei pirati, oggi vanta tesori come spiagge e negozi duty-free. La tappa successiva è a Tortola, Isole Vergini britanniche: scoperta da Cristoforo Colombo in persona nel 1493, è un’isola esotica coperta da alberi di mogano altissimi e spiagge di sabbia bianca. Ci vuole poi un giorno di navigazione prima di arrivare a Great Stirrup Cay, l’isola privata della compagnia nelle Bahamas, ultima sosta prima di rientrare a Orlando.

L’inverno ai Caraibi è completato dall’offerta di crociere delle nuovissime Norwegian Prima e Norwegian Viva, le prime due navi di classe Prima: itinerari da 7 a 14 giorni.