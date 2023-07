Ncl rinnova Norwegian Joy con Spa, suite e beach club

A gennaio 2024 inizieranno i lavori di rinnovamento di Norwegian Joy, nave della flotta di Norwegian Cruise Line, per migliorare l’esperienza degli ospiti a bordo con nuove offerte, tra cui la costruzione di una nuova Thermal Suite nella Mandara Spa and Salon, l’ampliamento del Vibe Beach Club, l’aggiunta di 64 nuove cabine, la realizzazione di The Haven Premier Owner’s Suite da tre camere e altro ancora.

Previste tre settimane di lavori: dal 22 gennaio al 12 febbraio 2024.

La nuova Spa Thermal Suite avrà un layout più centralizzato, oltre a un’esperienza con opere d’arte e un corridoio d’ingresso circondato da cascate. Un’area lounge separata sarà dotata del triplo di lettini riscaldati e gli ospiti potranno beneficiare di un facile accesso a esperienze rilassanti e rinvigorenti tra cui sauna, ice room e bagno turco con aroma terapia. Inoltre sarà presente una nuova Biostation con IV Drip Therapy, un trattamento ringiovanente che fornisce nutrienti essenziali al corpo; lettini multisensoriali per un profondo relax; e la terapia aptica Kneipp del piede, che massaggia i piedi mentre gli ospiti camminano attraverso un ruscello di ciottoli che alterna pediluvi caldi e freddi. La nuovissima Thermal Suite sostituirà il Galaxy Pavilion, il complesso di realtà virtuale della nave.

«Offrire esperienze eccezionali su tutta la nostra flotta è ciò che ci impegniamo a fare – ha affermato David J. Herrera, presidente di Norwegian Cruise Line – Abbiamo ascoltato i nostri ospiti e abbiamo capitalizzato le loro richieste. Con questo rinnovamento stiamo aggiungendo alcuni degli spazi e delle offerte più amate sulle nostre navi per migliorare l’esperienza degli ospiti a bordo della Norwegian Joy. Ci sarà una maggiore varietà di cabine tra cui scegliere e un centro benessere completo di prima classe per trascorrere le giornate di navigazione immergendosi completamente nel relax».

Inoltre, l’intervento sulla nave includerà il riutilizzo di una parte dell’Observation Lounge per creare 24 nuove cabine con balcone, oltre a 40 nuove cabine spa con balcone, che includeranno l’accesso diretto alla Mandara Spa e alla Thermal Suite. Poi, le Premier Owner’s Suites della The Haven verranno ampliate fino ad avere tre camere da letto. Le due suite comprenderanno tre camere; tre bagni; soggiorni rinnovati, camere da letto matrimoniali e mobili da balcone esterno; così come una nuova sala da pranzo separata con affaccio sulla The Haven Horizon Lounge, rivolta a prua. The Haven by Norwegian è la nave nella nave, con accesso solo tramite chiave magnetica, che offre le suite più spaziose ed esperienze dedicate, tra cui il servizio concierge, un’area piscina privata, un ristorante e un bar.

Sarà ampliato anche il Vibe Beach Club adults only, occupando l’arena Laser Tag esistente sul ponte 20. Lo spazio vanterà un layout simile al Vibe Beach Club della Norwegian Encore e sulla Norwegian Bliss, con nuove cabana private di lusso.

Norwegian Joy riprenderà la navigazione il 13 febbraio 2024, con un viaggio transatlantico di 11 giorni da Southampton, nel Regno Unito, a Miami. A marzo 2024, la nave effettuerà crociere di sette giorni nei Caraibi da Miami prima di salpare per Bermuda da New York per l’estate 2024.