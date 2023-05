Ncl torna in Asia con le crociere di Norwegian Jewel

Ritorno in Asia anche per Norwegian Cruise Line, che il 19 ottobre prossimo riparte da Tokyo con la rinnovata Norwegian Jewel.

«Dopo più di tre anni, l’Asia è finalmente tornata – ha dichiarato Kevin Bubolz, managing director continental Europe, Middle East & Africa di Norwegian Cruise Line – Jewel ha le dimensioni perfette per esplorare i porti meno conosciuti dell’Asia, offrendo al contempo tutte le facility che sappiamo essere amate dai nostri ospiti, tra cui la discoteca e lo spettacolo di burlesque Velvet».

L’ampia stagione asiatica di sei mesi della Norwegian Jewel offrirà 16 itinerari che toccheranno 11 Paesi e navigheranno da nove diversi porti di partenza, tra cui Tokyo e Yokohama in Giappone; Taipei (Keelung) a Taiwan; Bangkok (Laem Chabang) in Thailandia; Bali (Benoa) in Indonesia e Kuala Lumpur (Port Klang) in Malesia.

Con crociere di durata compresa tra 10 e 14 giorni, la stagione presenta una serie di novità per il brand: le prime partenze di Ncl da Manila nelle Filippine e Seoul (Incheon) in Corea del Sud, oltre a sei nuovi porti di scalo: Manila, Boracay, Palawan e Salomague nelle Filippine; Isola di Bintan in Indonesia; Hualien a Taiwan.