Nell’estate italiana di Wizz Air quattro nuove rotte su Tirana

Prosegue l’espansione di Wizz Air in Italia, che per la prossima stagione estiva ha annunciato quattro nuove rotte che dal prossimo 3 luglio coinvolgeranno gli aeroporti di Trieste, Napoli, Brindisi e Lamezia Terme, con nuove opportunità di viaggio low cost su Tirana.

Le nuove rotte rappresentano un’importante aggiunta al portfolio di destinazioni leisure della stagione estiva 2023 della compagnia aerea. Tutti i nuovi voli saranno effettuati con i più recenti Airbus A321neo, tra i più sostenibili aeromobili, che dispongono di 239 posti a bordo.

Wizz Air inaugura così la sua nuova stazione di Trieste, la ventisettesima per la rete italiana della compagnia aerea.

Nel dettaglio i voli da Brindisi avranno frequenza trisettimanale (lunedì, mercoledì, venerdì), i collegamenti da Lamezia Terme saranno effettuati ogni lunedì e venerdì. I voli da Napoli (da dove è decollato anche il volo per Abu Dhabi) decolleranno ogni lunedì, mercoledì e venerdì mentre da Trieste i collegamenti saranno bisettimanali (lunedì e venerdì).

Per Daria Seergeva, corporate communication manager di Wizz Air: «L’annuncio di queste nuove rotte dimostra come Wizz Air si impegni quotidianamente per offrire a tutti i suoi passeggeri sempre più rotte internazionali e opportunità di viaggio a basso costo. L’esordio su Trieste è poi un’ulteriore conferma degli investimenti attivati dal vettore sul mercato italiano».