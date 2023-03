Nh Collection debutta nel Medio Oriente con il Dubai The Palm

Nh Hotel Group ha annunciato l’apertura del Dubai The Palm a marchio Collection, che dunque debutta anche in Medio Oriente. L’hotel, di nuova costruzione e con 532 alloggi, è situato sulla rinomata Palm Jumeirah, l’isola artificiale a forma di palma simbolo dell’emirato, con accesso diretto alla West Palm Beach.

La struttura dispone di 226 camere e suite, oltre a 306 monolocali e appartamenti di 11 categorie. Le camere di categoria superiore, tra cui la Premium Sea View Room, la One Bedroom Sea View Suite e il Superior One Bedroom Sea View Apartment, offrono una vista accattivante sullo skyline di Dubai Marina e sul Golfo Arabico oltre all’accesso esclusivo alla Nh Collection Premium Lounge.

Dubai The Palm dispone di cinque food corner caratteristici e ricercati. Da Maiora, il ristorante aperto tutto il giorno, si possono gustare la rinomata colazione Nh Collection e una selezione di piatti internazionali e specialità locali. Revo Café, invece, è il ritrovo urban-chic perfetto per gustare piatti creativi all’insegna del benessere, mentre Té Lounge è dedicato a chi vuole rinfrescarsi dopo un allenamento intenso in palestra o godersi una proposta leggera e salutare. Seven Sports Bar è il luogo d’incontro ideale per gli amanti dello sport; infine, a breve sarà inaugurato il Seen Restaurant and Bar, un moderno locale multisensoriale sul rooftop con una spettacolare vista sul tramonto.

Non mancano le attenzioni anche per i più piccoli, accolti e coccolati nell’Nh Kids’ Club, pensato per i bambini tra i 4 e i 12 anni. L’hotel inaugurerà presto anche un beach club privato adiacente all’hotel, a West Palm Beach.

Anche qui, sostenibilità al centro. L’hotel, infatti, dispone di un proprio impianto idrico; inoltre, i pannelli solari vengono utilizzati per generare acqua calda e l’acqua di condensa dell’impianto di condizionamento non viene sprecata, ma usata per l’irrigazione. Le amenity nelle camere sono vegane e sostenibili e nel corso dell’anno verranno lanciate una serie di iniziative green tra cui: un apiario in loco, una fattoria idroponica all’interno dell’hotel e un mercato comunitario.