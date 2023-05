Nh Hotel Group prosegue il trend positivo: fatturato oltre i 400 milioni

Prosegue il trend positivo di Nh Hotel Group. I ricavi sono saliti a 407 milioni di euro nel primo trimestre 2023, in aumento del 74,2% rispetto al primo trimestre 2022, influenzato dalle restrizioni relative alla variante Omicron, e del 15,4% in più rispetto al primo trimestre 2019.

La crescita sostenuta dei ricavi, unita al controllo disciplinato delle spese operative, che la società ha incorporato nel suo modello di business, sono fondamentali per compensare la persistente pressione inflazionistica. L’Ebitda del primo trimestre è stato di 59 milioni di euro, rispetto ai 9 milioni di euro del primo trimestre 2022 e agli 83 milioni di euro del primo trimestre 2019. La stagionalità del business rende il primo trimestre il più debole dell’anno, implicando una perdita netta ricorrente di 36 milioni di euro nel primo trimestre 2023, che rappresenta un miglioramento di 40,9 milioni di euro rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Nel trimestre è proseguita la ripresa sia nel segmento leisure che in quello business.

I ricavi del segmento B2B sono stati leggermente superiori rispetto al 2019. Nh Hotel Group prevede che il suo slancio operativo continui nei prossimi mesi, sostenuto dalla forte domanda esistente per la prima parte dell’anno e dalle buone prospettive per il business. La liquidità del Gruppo è superiore a 480 milioni di euro, a seguito del rimborso volontario dello scorso gennaio dei restanti 50 milioni di euro del prestito Ico di 250 milioni di euro ricevuto durante la pandemia.

L’indebitamento netto si è attestato a 340 milioni di euro, che rappresenta un aumento di 33 milioni di euro, a causa della stagionalità del trimestre e di 23 milioni di euro di CapEx investiti durante il primo trimestre dell’anno. I ricavi sono aumentati di 173 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2022, influenzato da omicron.

La crescita dei ricavi è stata particolarmente positiva nei paesi dell’Europa meridionale. La crescita dei ricavi Like-for-Like in Spagna è stata del 32% rispetto al primo trimestre 2019, grazie principalmente alle ottime performance nelle destinazioni principali e secondarie della città. La crescita like for like in Italia è stata del 28% rispetto al 2019, sostenuta dalla ripresa di Roma e Venezia, oltre che delle città secondarie di questo mercato. Nei paesi del Benelux, l’incremento è stato del 5% e l’Europa centrale è stata leggermente inferiore a causa di un mese di gennaio debole, anche se gli altri due mesi del trimestre sono stati superiori al 2019. In America Latina i ricavi sono stati del 23% superiori ai livelli del primo quadrimestre 2019: spiccano le prestazioni in Argentina e Messico.

La tariffa media giornaliera ha raggiunto i 115 euro nel primo trimester 2023, con una crescita del 27,4% rispetto allo stesso periodo del 2022. Anche l’occupazione è migliorata, al 59,7% nel primo trimestre 2023, ancora 5 punti percentuali al di sotto del livello di occupazione nel primo trimestre 2019. A marzo ha raggiunto il 67% ed è stato superiore al 70% ad aprile.