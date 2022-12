Nicolaus, un calendario dell’avvento su bullismo e inclusività

Il Gruppo Nicolaus ha presentato il nuovo calendario dell’avvento con la mascotte Nicolino (disponibile online). Anche per questa seconda edizione l’elemento caratterizzante è il messaggio di carattere sociale a cui l’iniziativa è associata: le caselle che giorno dopo giorno si apriranno saranno infatti incentrate sul tema dell’inclusività, valore di riferimento per l’azienda, e sul bullismo.

Protagonista di questo giocoso percorso dedicato ai più piccoli, in occasione delle festività natalizie, è appunto la mascotte stella marina Nicolino, e con il lancio del calendario 2022 il Gruppo prosegue nel proprio intento di comunicare messaggi positivi normalizzando buone pratiche di vita quotidiana e sociale.

«Abbiamo dato vita al calendario lo scorso anno in un momento in cui c’era un forte desiderio di leggerezza, anche legato alla possibilità di stare insieme per le festività natalizie. È stata una cosa nata quasi come un gioco, pensando a quanto i bambini si divertano con la nostra mascotte, quando li coinvolge, per esempio, in attività con fini didattici o civici», commenta Sara Prontera, direttore marketing del gruppo Nicolaus.

Le 24 tavole, create ad hoc dai designer dell’agenzia Push Studio, seguiranno un funnel narrativo che, in modo simpatico e leggero, mira al capovolgimento del pregiudizio, per far riflettere i bambini sulla diversità, come fonte di ricchezza e non come elemento da stigmatizzare.

«L’iniziativa dello scorso anno, legata al tema della sostenibilità, è piaciuta davvero moltissimo e ci ha commosso raccogliere i commenti di apprezzamento sulla valenza sociale legata al calendario. Quest’anno torniamo a parlare di valori che ci stanno a cuore. Nel nostro mondo, così social e iperconnesso, si moltiplicano modelli di tossica perfezione: con il calendario vorremmo che il digitale diventasse moltiplicatore di messaggi positivi, con la speranza di poter contrastare, anche solo un po’, un fenomeno quale il bullismo e contribuire alla costruzione di una cultura dell’inclusione», conclude Marica Buquicchio, digital marketing manager del Gruppo.