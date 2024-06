Nobis Assicurazioni, convention in Oman con Originaltour

È ricaduta su Originaltour la scelta di Nobis Assicurazioni per organizzare la recente convention istituzionale in Oman. Importante realtà del panorama assicurativo italiano che vanta un’esperienza trentennale nel turismo, Nobis ha puntato sul tour operator, che quest’anno compie 35 anni di attività e 25 di programmazione nel Sultanato.

«Abbiamo una conoscenza pluridecennale di questa destinazione – commenta Loredana Arcangeli, direttore generale di Originaltour – Siamo stati i primi a lanciarla in Italia alla fine degli anni 90. La convention, alla quale hanno partecipato i top agenti assicurativi di Nobis, è stata curata in ogni minimo dettaglio: dall’assistenza aeroportuale ai voli operati con Qatar Airways, al servizio Premium offerto in arrivo a Muscat: accoglienza al gate e accompagnamento all’uscita con desk riservato per il visto e facchinaggio dei bagagli caricati direttamente sul bus».

«Dal secondo giorno – prosegue Arcangeli – il tour è proseguito a bordo di 18 fuoristrada con due guide italiane. Nel programma erano incluse esperienze particolari, come la cena beduina sulle dune e la crociera a Bandar al Kayran, con pranzo a buffet su spiaggia privata, con set up allestito da nostro personale. I pernottamenti sono stati organizzati in hotel come Anantara a Jabal Al Akhdar e desert night camp nel deserto. A fine viaggio la cena di gala nel suggestivo scenario all’aperto del Crowne Plaza».

A favore di Originaltour anche la presenza di un ufficio di proprietà con personale italiano a Muscat, capitale dell’Oman. «Il nostro Oman non è un prodotto di massa – conclude Arcangeli – e lo dimostra il fatto che non ci sono tour in pullman nella nostra programmazione, ma soltanto in fuoristrada. Ci rivolgiamo al viaggiatore che vuol scoprire e apprezzare la vera essenza di questo straordinario Paese: le agenzie di viaggi che prenotano con noi sanno che siamo un partner affidabile e capace di personalizzare al massimo un itinerario o un soggiorno».