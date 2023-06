Nodo Venezia, Santanchè: «Crociere indispensabili»

«Dobbiamo risolvere con il buonsenso il problema Venezia, che non credo possa fare a meno del settore delle crociere». Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè, intervenuta in collegamento video all’Annual Meeting 2023 di Assarmatori che si è tenuto il 20 giugno al Grand Hotel Parco dei Principi di Roma.

«Questo governo ha già messo il turismo al centro delle sue attività, dalle parole siamo passati ai fatti con un ministero con portafoglio e i numeri ci danno ragione – ha aggiunto – Continuiamo a voler sostenere il settore da tutti i punti di vista e in questo l’economia blu è fondamentale, perché il mare fino ad ora non è stato messo a patrimonio. Abbiamo un turismo costiero, balneare, nautico e crocieristico. Il “mare” negli ultimi 3 anni ha creato oltre 10mila nuovi posti di lavoro. Siamo una penisola, una piattaforma, dobbiamo pensare al Mediterraneo come vettore di sviluppo, ma il gap da recuperare è ancora tanto rispetto al fatto che dovremmo essere i primi in Europa, perché nessuna nazione è in grado di competere con il nostro patrimonio».

Il ministro ha insistito sul concetto di fare squadra tra pubblico e privato, ringraziando Assarmatori, «associazione importante che rappresenta aziende del settore che dobbiamo continuare ad ascoltare».