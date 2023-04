Non ci sarà turismo senza sostenibilità: spieghiamolo ai clienti

Nel giro di pochi anni il tema della sostenibilità è diventato sempre più centrale in ogni aspetto delle nostre vite. È partito dalle imprese, dall’economia, dal sociale, ma ormai riguarda ogni aspetto della quotidianità di tutti noi: ogni nostra azione può essere fatta in modo più sostenibile. Persino nello sport e nel calcio, dove già si stanno immaginando nuovi stadi che divengano esempi di attenzione sostenibile.

Questo tema, naturalmente, interessa anche il turismo con una tendenza sempre maggiore da parte degli operatori verso quelli che vengono definiti viaggi sostenibili. Un nuovo modo di spostarsi e scoprire il mondo che pone particolare attenzione al rispetto dell’ambiente, della flora, della fauna, ma anche delle comunità locali. Si tratta di un percorso graduale, un vero e proprio “viaggio” – per utilizzare una terminologia a noi familiare – verso una nuova consapevolezza, che tappa dopo tappa ha come traguardo il turismo a impatto zero.

Limitare l’impronta negativa sull’ambiente e allo stesso tempo riscoprire e sostenere tradizioni e luoghi d’arte delle realtà locali è una forma di turismo che prenderà sempre più piede e diventerà quasi uno stile di vita: il viaggiatore del futuro sarà un viaggiatore “sostenibile” che, prima di affrontare un viaggio, valuterà attentamente le ricadute che quest’ultimo avrà in termini di conseguenze sull’ambiente.

Ma il viaggiatore del presente ancora non ha questa sensibilità verso l’ambiente.

A mio avviso, quindi, la grande sfida che gli operatori turistici – e in primis gli agenti di viaggi – devono affrontare è quella di adeguare e promuovere la propria offerta turistica non tanto per far fronte a una richiesta di sostenibilità da parte dei viaggiatori, che oggi ancora non c’è, ma per sensibilizzarli su un tema che sta diventando sempre più centrale. E per anticipare i tempi e prepararsi a quando questo tema un giorno avrà un ruolo centrale nella scelta di un viaggio.

In questo “viaggio”, il settore delle crociere è forse quello più avanti in termini di attenzione all’ambiente. Proprio per il fatto di essere già abituato a dover guardare al futuro e immaginare come saranno le vacanze a bordo delle navi tra 20 o 30 anni, le crociere sono già a buon punto nel percorso della riduzione dell’impatto sull’ambiente in cui operano e possono fare da guida per l’intero settore turistico.

Con questo spirito, Msc Crociere si è posta l’obiettivo sfidante di raggiungere le emissioni zero entro il 2050. Un risultato che non potremo raggiungere da soli, ma che potrà arrivare se lavoreremo tutti insieme verso la stessa meta, partendo prima di tutto dalla sensibilizzazione dei viaggiatori, ai quali è fondamentale trasmettere una nuova concezione del viaggio sostenibile. Un traguardo raggiungibile, purché nei prossimi anni l’attenzione sul tema della conservazione del pianeta rimanga alta. Solo attraverso la sinergia tra operatori turistici e agenti di viaggi potrà essere promosso con la giusta forza il messaggio sull’importanza della difesa ambientale.

Su questo fronte è richiesto quindi un atteggiamento proattivo di tutti gli attori in campo, a partire proprio dagli agenti di viaggi che possono giocare un ruolo fondamentale nel diffondere il messaggio sostenibile tra i propri clienti. La sensibilizzazione sul tema della tutela dell’ambiente rappresenta il fulcro del cammino verso il nuovo modo di intendere i viaggi. In questo modo, sarà possibile unire le forze e gli investimenti nella costruzione di un futuro più attento alla conservazione del pianeta, che abbia nel turismo un settore trainante della sostenibilità.