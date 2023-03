Nuovo sito per i tour operator di casa Oltremare

È online il nuovo sito dedicato al tour operating di Oltremare/Caleidoscopio, rinnovato in tutte le sezioni e ottimizzato per ogni tipo di device, con focus sull’ampia gamma di destinazioni programmate dai due brand (raggiungibile agli indirizzi oltremarevieggi.com e caleidoscopioviaggi.com). In programmazione: Africa, Americhe, Oceania, Oriente, Medio Oriente e Italia, operata tramite la dmc Scenario. Tra le peculiarità dell’offerta, la partecipazione in prima persona di tutti i collaboratori delle varie business unit come esperti di turismo chiamati a presentare l’area geografica di cui sono competenti attraverso consigli utili e aneddoti di personali esperienze di viaggio.

Il sito contiene informazioni utili a chi programma e a chi viaggia, con link agli aggiornamenti sulle normative internazionali. La sezione “Il Nostro Mondo” riporta alle peculiarità delle destinazioni, con il valore aggiunto di oltre 40 video emozionali prodotti in-house dedicati a ogni singola meta, fruibili anche dal canale YouTube aziendale. È sempre garantito infine il richiamo alle “Partenze Speciali”, operazione vuoto-pieno con proposte di viaggi a data fissa e prezzo finito.

«È il quinto portale, tra website e landing page, che mettiamo online in sei mesi, con la soddisfazione di averli disegnati e costruiti tutti “in casa” – ricorda Paolo Sacchi, responsabile media & marketing del Gruppo – Abbiamo inteso dare risalto a ciò che sappiamo fare meglio, ovvero fornire consulenza e gestire le prenotazioni. Le agenzie e i loro clienti troveranno qui i consigli dei nostri collaboratori, con tanto di volti, nomi e cognomi. Sono loro che ogni giorno mettono a disposizione degli addetti ai lavori le competenze ed è giusto valorizzarli uno a uno. In più, a vantaggio dei professionisti del settore, oltre a informazioni utili e indicazioni di prodotto, le pagine sono corredate dai video della nostra playlist “Viaggiamo Oltre” con la possibilità di utilizzarli attraverso il nostro canale YouTube».