Olimpiadi di Parigi a ostacoli:

sabotati i treni Tgv

La notte prima della cerimonia d’apertura sulla Senna le emozioni restano sott’acqua e i brividi vengono a galla. All’alba dei Giochi Parigi si è risvegliata bruscamente con la notizia del traffico interrotto sulla linea ad alta velocità dell’Atlantico, che innerva tutta la Francia, a causa di un incendio scoppiato vicino ai binari di Courtalain, come riporta Il Corriere della Sera. Si stima che i ritardi abbiano coinvolto 800.000 passeggeri.

“La scorsa notte – fa sapere Sncf – diversi atti dolosi hanno colpito 3 linee su 4 dell’alta velocità Atlantico, Nord e Est: sono stati appiccati volontariamente incendi per danneggiare le nostre strutture”.

Ma le brutte notizie non finiscono qui. Sncf riferisce anche di un altro “atto doloso sulla linea ad alta velocità tra Lille e Parigi, nel settore di Arras. Il traffico è stato interrotto dalle 5.15 del mattino. Treni fermi anche in direzione Est sulla linea ad alta velocità dopo un sabotaggio nei pressi di Pagny-sur-Moselle. Tutto “volutamente” storto nel giorno più atteso, con 106 capi di Stato, 206 delegazioni – 10.300 atleti, 402 italiani – impegnate in una sfilata colossale e blindata: impiegati 45mila tra gendarmi e poliziotti.

“Le modalità operative, soprattutto gli incendi dolosi su alcuni punti della rete ferroviaria, assomigliano a quelli utilizzati in passato dall’ultrasinistra“, fanno sapere fonti della sicurezza francesi a Le Parisien, come riporta l’Ansa. Le stesse fonti privilegiano la pista della “contestazione ecologista“.

A Sncf non resta che correre ai ripari per salvare il salvabile. “Stiamo deviando alcuni treni sulla linea classica, ma dovremo cancellarne un gran numero – si legge in una nota ufficiale – Solo la linea Sud Est è stata risparmiata, perché in quel caso il sabotaggio è stato sventato. Le squadre di tecnici sono già sul posto per diagnosticare il problema e iniziare le riparazioni”.

Il premier francese, Gabriel Attal, in un messaggio pubblicato su X, condanna gli «atti di sabotaggio condotti in modo preparato e coordinato, le conseguenze sulla rete ferroviaria sono massicce e gravi». «Agire contro i Giochi è agire contro la Francia», il monito perentorio della ministra dello Sport, Amélie Oudéa-Castéra.

Insomma, per ora più che medaglie e afflussi di tifosi tiene banco l’affaire treni, come ha ribadito anche il ministro dei Trasporti Patrice Vergriete su X: «Attacchi coordinati hanno preso di mira diverse linee Tgv la scorsa notte, causando gravi disagi al traffico. Condanno fermamente questi atti criminali, che metteranno a rischio le partenze per le vacanze di molti francesi». Il black out ferroviario, infatti, ha indotto non pochi parigini a rimodulare la partenza per le vacanze.

Si muove anche la prefettura di Parigi, che ha già rafforzato i dispositivi di sicurezza. Il sabotaggio alla Sncf, temono le autorità, potrebbe essere il preludio ad altre azioni di disturbo per lo svolgimento dei Giochi. Israele ha già denunciato complotti di matrice iraniana contro i suoi atleti, richiamando alla memoria i tragici eventi di Monaco ‘72. Accuse che l’Iran rigetta al mittente. Il nostro auspicio è ben diverso: niente più fiamme, a parte la fiaccola olimpica.

Pezzo in aggiornamento.