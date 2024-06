Oman Expert/5 Musandam

Il Musandam, l’eremita dell’Oman

Il Musandam, conosciuto come l’Eremita dell’Oman, è una penisola a pochi passi dagli Emirati a un’ora di volo dalla capitale Mascate. Situata all’estremità nord est degli Emirati Arabi Uniti e separata dal resto dell’Oman, il Musandam è una vera perla d’Arabia che separa il Golfo Persico dal Golfo dell’Oman, e costituisce uno degli undici governatorati del Sultanato.

La capitale Khasab, di quasi 20.000 abitanti, è il punto di riferimento per chiunque desideri visitare questo luogo, raggiungibile via terra da o via aerea da Mascate (tramite i voli operati da Oman Air) Dubai, Abu Dhabi, Ras Al Khaimah e Sharjah su cui operano da poco le nuove connessioni della compagnia aerea Air Arabia. Il Musandam si raggiunge facilmente anche eventualmente in traghetto o via terra in un paio di ore da Mascate. Per entrare in Musandam sono necessari gli stessi requisiti per entrare in Oman: è necessario il passaporto, con validità residua di almeno sei mesi al momento dell’arrivo nel Paese; per soggiorni fino a 14 giorni non è necessario il visto.

La capitale Khasab si distingue per i villaggi carichi di fascino e per le strade altrettanto suggestive, che portano alle vette delle montagne. Non solo natura: la città ospita l’imponente forte di Khasab, costruito nel XVI secolo dai portoghesi e ristrutturato di recente; al suo interno è presente un percorso espositivo permanente che ripercorre la storia omanita, ricostruendo scene di vita quotidiana degli antichi abitanti del Musandam.

Fiordi e isole

La penisola di Musandam è nota come la regione “dei fiordi d’Arabia”: gole profonde e promontori a picco sul mare ricordano le coste norvegesi nel cuore della penisola araba, creando paesaggi insoliti e maestosi. Per godere appieno della bellezza del luogo, l’ideale è ammirarlo dal mare a bordo dei dhow, le tipiche imbarcazioni di legno un tempo usate come navi da trasporto. Uno dei fiordi più spettacolari della regione è quello di Khor al Sham, raggiungibile partendo dalla città di Khasab, profondo 16 chilometri e al suo interno inciso da isole che si prolungano nell’acqua come Telegraph Island, di fondamentale importanza nel passato: da qui infatti gli inglesi fecero partire il cavo del telegrafo che rese rapide le comunicazioni con l’India. Quest’isola è oggi disabitata, ma i suoi bassi fondali sono perfetti per fare snorkeling e per ammirare banchi di pesci e coralli colorati.

La sequenza di strapiombi e baie nascoste del Musandam è ideale per delle uscite diving itineranti. I siti della regione del Musandam sono intatti e molto numerosi, con correnti sostenute e ricche di importanti formazioni rocciose. Lima Rock (North & South), Lima Headland, Octopus Rock, e Ras Maruvi sono alcuni tra i principali punti dove ammirare diverse specie animali marine come delfini, squali balena, ippocampi, nudibranchi, squali pinna nera e pesci pagliaccio.

Il Musandam dispone anche di un ricco patrimonio montuoso e spettacolari paesaggi di montagna come il Monte Harem che domina una meravigliosa valle nella quale si trovano ancora fossili ben conservati, intarsiati sulle rocce, a un’altitudine di oltre 2000 metri sul livello del mare. Molti sono i safari in montagna che possono essere organizzati e che spesso prevedono soste nei villaggi per comprendere gli aspetti più profondi della cultura omanita; uno di questi è il villaggio di Kumzar, affacciato su di una baia isolata all’estremità settentrionale della penisola, dove si parlano dialetti antichi.

Tra le novità da sperimentare in Musandam spicca la lunghissima zipline sopra Khasab, con un’esperienza adrenalinica di 220 metri a una altitudine di 1800 metri.

