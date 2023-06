Oman Expert, i nomi degli agenti di viaggi vincitori

Si è concluso il programma Block Notes per diventare Oman Expert. Per oltre tre settimane il corso online rivolto alla distribuzione, sviluppato da L’Agenzia di Viaggi Magazine in collaborazione con l’Ufficio del turismo del Sultanato dell’Oman, ha raccontato il Paese e le sue sfaccettate attrazioni, dalla capitale Mascate alle località lungo la costa, dalla penisola del Musandam al fascino dei deserti, dal turismo attivo in montagna a souq, castelli e forti patrimonio Unesco.

Nel corso di cinque moduli, il corso online ha messo alla prova gli agenti di viaggi. Tutti gli adv che hanno risposto correttamente alle domande del quiz riceveranno l’attestato di Oman Expert. I tre più veloci a rispondere correttamente a tutte le domande del quiz riceveranno, invece, voucher per vivere esperienze in Oman, in collaborazione con i partner Turkish Airlines, Anantara Al Jabal Al Akhdar resort & Anantara Al Baleed resort, Jumeirah Muscat Bay, Kempinski Hotel Muscat, Khimji’s House of Travel, Magic Arabia e Zahara Tours.

Ecco i nomi degli agenti di viaggi vincitori: Veronica Tartaglia, Cartorange di San Donà di Piave (Ve), Melissa Caputo, Viaggio nel Tiam, di Bizzarone (Como), e Stefano Peruzzini, Il Viaggio, di Milano.

Di seguito le risposte corrette del quiz finale:

1. Il 50 per cento del territorio dell’Oman è occupato da deserto e formazioni rocciose – No

2. Tra i prodotti più importanti del territorio di Jabal Akhdar spicca la rosa damascena – Sì

3. Nizwa, l’antica capitale del Regno, si trova nella regione del Dhofar – No

4. La nuovissima zipline inaugurata in Oman si trova a Salalah – No

5. Una vasta distesa desertica lunga 800 km separa le due aree geografiche del Paese più popolate, il nord e il Dhofar a sud – Sì

6. La Grande Moschea del Sultano Qaboos a Mascate può essere visitata anche dai non islamici, ma solo dagli uomini – No

7. Il deserto del Rub al Khali viene anche chiamato Wahiba Sands – No

8. Per viaggi in Oman fino a 14 giorni il visto è gratuito – Sì

9. Il nuovo museo multimediale, recentemente inaugurato a 20km a sud di Nizwa, si chiama History of Oman – No

10. Il Forte di Nizwa è uno dei cinque siti Patrimonio Unesco in Oman – No

11. Il termine ‘beduino’ proviene dall’arabo bedhw che significa abitante del deserto – Sì

12. Salalah è nota per il mercato dell’incenso che si tiene a maggio – No

13. A Sur sono tipici i cantieri navali per la costruzione dei dhow, le imbarcazioni omanite – Sì

14. Jabal Shams è chiamata la “montagna verde” – No

15. A Sur si può visitare il souq tenuto dalle donne beduine, vietato agli uomini – No