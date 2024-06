OnBoard su Costa Smeralda: cronache dalla nave

L’itinerario nel Mediterraneo prevede tappe a Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia, prima di far ritorno alla Lanterna. Lascio in banchina il bagaglio e i pensieri di tutti i giorni. Il primo lo ritroverò fra poco a bordo, gli altri restano a terra. Il check in è rapido – basta rispettare l’orario d’imbarco indicato sul biglietto crociera e sulla “ Costa App ” per evitare code – e con la Costa card apro la porta della cabina. Mi attende un caloroso biglietto di benvenuto che regala il primo sorriso di questa settimana.

Si può respirare l’atmosfera di una destinazione a bordo di una nave e viverla dal mare? La risposta è Sea. Letto “sì”, come si pronuncia: come le Sea Destinations , novità mondiale ed esclusiva dell’offerta di Costa Crociere , al debutto in questa stagione estiva. Viaggi nel viaggio, esperienze inedite che proiettano gli ospiti nel cielo stellato, nelle profondità del mare, nelle esperienze a terra. Mentre invece sono a bordo, all’aperto sui ponti di Costa Smeralda . Il lettore potrà scoprirle dal mio diario di viaggio. Scritto a bordo della nave salpata da Genova venerdì 7 giugno. Le crociere sono cambiate negli ultimi decenni, e ancor di più in questi due anni. Esperienze che meritano il racconto in prima persona.

Mentre Smeralda è ancora in porto, mi ambiento: la nave è configurata come una città ideale, con le sue regole, la sua segnaletica; è divisa in tre aree – poppa, centro e prua – sempre ben identificate. Un colore e un’icona per ogni servizio. Parto in esplorazione, con una passeggiata tra l’interno e i ponti all’aperto. Incontro per lo più spagnoli, francesi e italiani. Ci sono anche numerosi ospiti dai tratti asiatici. È l’app, da scaricare prima ancora dell’imbarco, che fa da navigatore alla navigazione. La carta a bordo quasi non esiste più e c’è un digital assistant a disposizione di chi dovesse incontrare qualche difficoltà.

Tutti, nuovi crocieristi e giovani – coppie, gruppi di amici, famiglie con bambini – smartphone alla mano si orientano con l’app, scannerizzano Qrcode per scoprire menù, eventi e servizi, scattano foto e selfie da condividere sui profili social. Smeralda è quasi al completo, gli ospiti sono distribuiti nelle diverse aree, tra bar per l’aperitivo, lezioni di ballo, di ginnastica, giochi da tavolo. C’è chi si cimenta in tornei di carte, chi legge, chi fa le parole crociate sdraiato sul lettino, chi è già corso a prenotare la Spa.

Una sirena annuncia l’esercitazione di sicurezza. Torno in cabina a prendere il giubbotto di salvataggio e seguo il percorso indicato fino all’assembly station. Porto a termine la missione e ne approfitto per ascoltare l’incontro di benvenuto del direttore di crociera: informazioni di servizio e una panoramica completa di quello che oggi offre una crociera Costa. Per esempio, l’animazione per bambini e adolescenti, a disposizione degli ospiti young tutti i giorni dalle nove a mezzanotte. O le nuove formule di escursioni. O ancora, i ristoranti di specialità da poter prenotare.