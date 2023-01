Orient Express debutta nelle crociere luxury con il veliero Silenseas

Orient Express debutta nel mondo delle crociere di lusso annunciando la costruzione del veliero Silenseas, che debutterà nel 2026. Dopo 140 anni dal debutto dei suoi primi treni di lusso, e dopo l’espansione nel mondo dell’hôtellerie (con il marchio Belmond), Orient Express – di cui Accor possiede il 50% – pensa dunque alle navi.

Silenseas sarà la nave a vela più grande del mondo: 220 metri di lunghezza e 54 suite con una misura media di 70 metri quadrati, inclusa una suite presidenziale di 1.415 metri quadrati. A bordo, due piscine (di cui una olimpionica), due ristoranti, un bar speakeasy, un anfiteatro-cabaret per l’intrattenimento e uno studio di registrazione privato. Previsti programmi di benessere, come trattamenti termali e sessioni di meditazione.

Lo yacht a vela è frutto della joint venture tra Accor e i cantieri navali Chantiers de l’Atlantique. L’architetto Maxime d’Angeac sta curando il design degli interni della nave, mentre Stirling Design International sta supervisionando l’architettura esterna.

Accor ha affermato che il Silenseas avrà “un design tecnologico rivoluzionario” chiamato SolidSail, composto da tre vele rigide e tre alberi inclinabili. Vele che saranno in grado di fornire il 100% della propulsione in “condizioni meteorologiche adeguate”.

Inoltre, la nave sarà dotata di un motore alimentato a gas naturale liquefatto. Prevista anche la conversione della nave all’energia dell’idrogeno una volta che la tecnologia sarà ampiamente disponibile per le navi passeggeri oceaniche.

Ispirato all’età d’oro della Costa Azzurra, l’Orient Express Silenseas farà eco all’era gloriosa in cui scrittori, artisti, pittori, principesse e star del cinema trascorrevano il tempo tra Monte-Carlo, le spiagge di Saint-Tropez, Cap d’Antibes, Cannes e la sua famosa Croisette.

La nave da crociera celebrerà l’Arte del Viaggio à la Orient Express, la quintessenza del lusso e del comfort, e omaggerà artisti e cultura. Questa esperienza di viaggio comprenderà soste esplorative alla scoperta di tesori culturali che consentiranno agli ospiti di staccare la spina dalla realtà e fermare il tempo.

Con il debutto nella navigazione, Orient Express si unisce ad altri brand alberghieri che stanno facendo incursioni nelle crociere di lusso, come Ritz-Carlton, Four Seasons e Aman Group.

«Con Orient Express Silenseas, stiamo iniziando un nuovo capitolo della nostra storia, portando l’esperienza e l’eccellenza dei viaggi di lusso e trasferendola nei mari più belli del mondo – commenta Sébastien Bazin, presidente e ceo di Accor – Questo yacht a vela, con radici nella storia di Orient Express, offrirà impareggiabile servizio e spazi dal design raffinato, che ricordano l’età d’oro delle crociere. L’innovazione è al centro di questa nave ultramoderna che rivoluzionerà il mondo marittimo con nuove tecnologie per affrontare le sfide di sostenibilità di oggi. È una barca progettata per trasformare i sogni in realtà, una vetrina per il meglio del savoir-faire francese».