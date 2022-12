Operazione enogastronomia per Turespaña

La Spagna ha portato alla 14ª edizione di Bto il suo piano nazionale del turismo enogastronomico. Tra gli speaker del panel “Turismo enogastronomico: strategie e azioni internazionali tenutosi”, anche il direttore dell’ufficio spagnolo del Turismo a Roma Gonzalo Ceballos.

L’importanza dell’enogastronomia come driver per il turismo è in crescita e le destinazioni stanno sviluppando strategie e azioni per sfruttare questa opportunità, lavorando sui propri punti di forza (la ristorazione, i prodotti o la vocazione dei territori) per creare un’offerta di prodotti turistici collegati e una promozione coerente.

La Spagna è il settimo esportatore mondiale nell’agroalimentare. Il Paese conta 102 prodotti gastronomici Dop e 97 produzioni vinicole Doc, la guida Michelin attesta 257 locali stellati. Alla luce di questi dati nasce anche il Piano Nazionale Enogastronomico Turistico, che fa parte del Piano per la Modernizzazione e la Competitività del Settore Turistico, e si articola su quattro assi: transizione verde e sostenibilità, efficienza energetica, transizione digitale e competitività. La dotazione complessiva è di 68,6 milioni di euro.

Gli sforzi si stanno concentrando nell’innovazione e nella realizzazione di esperienze turistiche legate alle materie prime e alla loro produzione, nello sviluppo di esperienze di degustazione e promozione di destinazioni enogastronomiche e infine nel supporto alla trasformazione delle esperienze di partecipazione ai processi di elaborazione dei diversi prodotti e dei piatti stessi.