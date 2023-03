Orient Express, 15 milioni di tecnologia green per il treno “La Dolce Vita”

Un accordo di oltre 15 milioni di euro per i sistemi tecnologici e green del treno Orient Express “La Dolce Vita”. Lo hanno siglato Knorr-Bremse Rail Systems Italia e Arsenale Express. Una partnership tecnologicamente all’avanguardia per un treno che riporta l’Italia al centro della scena, valorizzando un nuovo modo di viaggiare sostenibile, innovativo, che non dimentica la migliore tradizione del passato.

Sicurezza e basso impatto ambientale sono le caratteristiche distintive dei sistemi di Knorr-Bremse che, a partire dal primo semestre 2024, offriranno ai passeggeri esperienze di viaggio a cinque stelle, caratterizzate da un livello di comfort eccezionale, coerente con l’innovazione tecnologica apportata: fornirà impianti tecnologici, tra i quali wifi, aria condizionata e passenger information system.

Il sistema sanitario installato è una soluzione innovativa che permetterà di gestire l’acqua di scarico in forma batteriologicamente pura minimizzando l’impatto ambientale. In un’ottica di ecodesign, il sistema di condizionamento proposto utilizza l’anidride carbonica come gas refrigerante. Quest’ultimo, non infiammabile e non tossico, permette di ottenere il minor impatto possibile sul riscaldamento globale e garantisce un risparmio energetico del 30/40% rispetto ai refrigeranti tradizionali. La porta di accesso passeggeri alla carrozza Lounge è stata progettata per garantire il massimo spazio per il flusso dei passeggeri.

«Sono orgoglioso di questa partnership con Arsenale che coniuga innovazione, tecnologia avanzata e sostenibilità con l’eccellenza del made in Italy», nota Simone Mantero, ceo di Knorr-Bremse Rail Systems Italia. «La sostenibilità è al centro dell’intero progetto che stiamo costruendo e origine della sua stessa evoluzione nell’esaltazione di un turismo lento e più autentico», osserva Jean Marie Moreau, ad di Arsenale.