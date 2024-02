Originaltour potenzia la rete vendite con Montanaro nel Lazio

New entry nel commerciale del team Originaltour: si tratta di Carlo Montanaro, che si occupa di promuovere la programmazione dell’operatore nelle agenzie di viaggi di Roma e del Lazio. Montanaro ha alle spalle una grande esperienza iniziata in Intersaga, e proseguita per 14 anni in Pianeta Terra e per altri 14 anni in Press Tours. Dopo una breve collaborazione con Alidays, oggi inizia una nuova sfida in casa Originaltour.

«Mi occuperò di un’area che conosco molto bene – ha commentato Montanaro – Con agenzie di viaggi con le quali ho rapporti di lavoro decennali, e sulla quale è importante investire con un brand come quello di Originaltour, specializzato in destinazioni come Oman ed Emirati Arabi, Vietnam, Malesia e Uzbekistan».

Con Montanaro, Originaltour continua a potenziare l’area commerciale dopo l’ingresso a fine 2023 di Andrea Gozzi, che si occupa della promozione dell’operatore per diverse aree nel Triveneto.

«Nel giro di pochi mesi – ha osservato Gozzi – il mercato dell’area ha risposto in modo positivo con riscontri fin da subito per viaggi di gruppo con accompagnatore in Oman, destinazione della quale Originaltour è specialista oltre a essere l’operatore che per primo l’ha lanciata in Italia».

Anche Andrea Gozzi ha alle spalle un’esperienze trentennale in tour operator, compagnie di crociere e agenzie di viaggi.

«Con il potenziamento della rete vendita – ha spiegato brevemente Loredana Arcangeli, direttore generale di Originaltour – vogliamo affiancare ancora di più le agenzie di viaggi italiane, aiutandole a proporre in modo adeguato il nostro prodotto».