Ospitalità, gli hotel in arrivo in Giappone

Tante le novità della scena alberghiera giapponese. Con 175 camere dal design sofisticato, il Four Seasons Hotel aperto a febbraio 2022, è uno dei nuovi simboli della skyline di Osaka. Numerose le new opening attese nel 2023.

Si comincia con l’Hilton Okinawa Miyako Island Resort, complesso da 329 camere sull’isola di Miyako, 300 km a sud di Okinawa. La catena americana fa il suo debutto anche a Yokohama, seconda città del Giappone, con un hotel all’interno del Music Terrace, nuova area fronte mare dedicata all’intrattenimento che includerà anche la K-Arena Yokohama.

Il Bulgari Hotel Tokyo, il primo in Giappone, aprirà nel quartiere di Ginza occupando sette piani di un avveniristico grattacielo. Bisogna invece attendere il 2024 per il nuovo Six Senses Kyoto progettato come un’oasi di relax da 81 camere in un giardino zen.

Sempre nell’antica capitale, il Regent Kyoto offrirà 86 camere immerse in un giardino centenario e potrà vantare al proprio interno il ristorante Tsuruya, uno dei più rinomati della città.