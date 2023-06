Ospitalità, la Riviera Ligure punta sul Booking Engine fatto in casa

Superato brillantemente il “test” dell’anno scorso, anche per questa stagione torna alla ribalta operativa il «Booking engine», l’innovativo sistema che consente ai turisti che si collegano al portale www.visitligurianriviera.it di consultare in tempo reale la disponibilità delle camere. Attraverso smartphone, tablet e pc è possibile, infatti, vedere in tempo reale le tariffe della struttura ricettiva prescelta, e successivamente prenotare il soggiorno in una delle strutture ricettive di «Ligurian Riviera».

Il «Booking engine» trasforma il sito web di Ligurian Riviera in un canale di prenotazione ed è gratuitamente a disposizione di tutte le strutture ricettive. Il sistema è caratterizzato dalla semplicità di lettura e dalla velocità di elaborazione e risposta. Piace, perché riduce i tempi di management e consente a uno staff minimo di operare con precisione ed efficacia. La piattaforma digitale che è stata potenziata in vista della stagione estiva dopo aver raccolto quasi un migliaio di richieste nel corso del 2022.

I risultati dell’impiego di questo strumento fortemente voluto da «Ligurian Riviera» evidenziano la logica look to book, a conferma dell’utilità del sistema adottato. Altro dato interessante è l’aumento delle strutture che hanno deciso di aderire alla piattaforma digitale di prenotazione.