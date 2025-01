Ospitalità rigenerativa, simposio al Double Tree by Hilton di Roma

Un simposio sull’ “ospitalità rigenerativa”. L’evento si è svolto si il 23 gennaio al Double Tree by Hilton di Roma. Organizzato da Hotel Doctors ha offerto prospettive innovative e strumenti concreti per integrare la rigenerazione ambientale e sociale nel management alberghiero, includendo keynote speech, panel tematici e momenti di confronto per approfondire il ruolo delle certificazioni, la creazione di valore sociale e le strategie Esg applicabili al management alberghiero.

Per Gabriele Gneri, founder e managing director di Hotel Doctors, «la sostenibilità non è un costo, ma un’opportunità. L’idea di organizzare questo evento nasce dalla consapevolezza che il settore alberghiero ha un enorme potenziale per diventare un motore di cambiamento positivo. Insieme a Giacomo Cepparotti, Esg and projects coordinator in Hotels Doctors, abbiamo voluto creare un evento che potesse ispirare e offrire strumenti concreti agli imprenditori per affrontare le sfide globali che ci troviamo davanti».

LE TENDENZE

Negli ultimi anni il concetto di sostenibilità ha subito una profonda evoluzione, trasformandosi da semplice strategia di mitigazione dell’impatto ambientale a un modello più ambizioso e inclusivo: l’ospitalità rigenerativa. Questa nuova filosofia non mira solo a ridurre il danno, ma a creare un impatto positivo tangibile sulle comunità e sugli ecosistemi locali, ridefinendo il ruolo del settore turistico nel promuovere un cambiamento strutturale verso un futuro più equo e sostenibile.

Un rapporto delle Nazioni Unite sul turismo sostenibile rivela che più di 50 Paesi hanno già integrato strategie sul tema nei loro piani climatici nazionali. L’obiettivo è quello di rendere il turismo non solo più rispettoso dell’ambiente, ma anche un motore di rigenerazione per le comunità locali, supportando la biodiversità e promuovendo lo sviluppo economico locale.

Il settore alberghiero, in particolare, sta giocando un ruolo cruciale in questa transizione. Secondo alcune recenti ricerche, la maggioranza dei viaggiatori globali è disposta a pagare un sovrapprezzo per soggiornare in strutture che dimostrino un forte impegno verso la sostenibilità, rendendo il ritorno sugli investimenti rilevante. Durante l’evento presentati dati, case history e tendenze che hanno messo in risalto le opportunità strategiche per gli operatori, mostrando come l’adozione di modelli rigenerativi possa tradursi in vantaggi concreti, sia economici che competitivi.

