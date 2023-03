Ota Viaggi, spinta early booking per il Mare Italia 2023

Cala il sipario sulla Bmt di Napoli, tenutasi dal 16 al 18 marzo scorsi. Presente alla kermesse partenopea anche Ota Viaggi, all’interno del villaggio Astoi.

“È stata un ottima opportunità per incontrare tantissimi agenti di viaggi – scrive in una nota lo specialista del Mare Italia – che hanno approfittato di questa occasione per incontrarsi con i nostri rappresentanti di persona all’interno del villaggio Astoi, e tutti i partner e le aziende che ogni giorno collaborano con noi nell’universo del turismo italiano”.

LEGGI QUI L’INTERVISTA ESCLUSIVA AL DIRETTORE COMMERCIALE MASSIMO DIANA

Per Ota Viaggi l’evento è stato come sempre di fondamentale importanza per presentare tutte le nuove strutture presenti nel catalogo Sardegna & Mare Italia 2023, oltre che per fare un reminder alle agenzie di viaggi di tutte le promo attualmente attive che si stanno avvicinando alla loro scadenza ultima.

Io Prenoto al pari di tutte le promozioni, Bimbi Gratis, Pacchetto Nave, Prenota Prima, Più Trasferimenti e Più Volo e trasferimenti, è arrivata alla fase finale che si concluderà insieme a tutta la campagna di advanced booking entro il 31 marzo 2023.