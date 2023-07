Palladium Hotel Group rinnova il programma fedeltà Rewards

Estensione dei termini di scadenza dei punti, nuove opzioni per accumularli e la possibilità di trasferirli ad altri utenti. Sono i nuovi vantaggi e benefici per i soci di Palladium Hotel Group, che nel 2020 in occasione del suo 50° anniversario aveva presentato il suo programma di fidelizzazione Palladium Rewards.

Si tratta di uno strumento chiave nelle relazioni con i clienti. In linea con la sua mission “trasformare gli ospiti in fan“, Palladium Hotel Group punta a premiare la fiducia e aumentare il livello di soddisfazione, migliorando di continuo il programma di fidelizzazione.

Tra le novità, una sezione privata digitale rinnovata per i soci Palladium Rewards, alla quale si accede attraverso il sito palladiumhotelgroup.com e dalla quale è possibile visualizzare i punti e vantaggi per categoria, effettuare prenotazioni a tariffe speciali, scoprire nuove promozioni, premi e offerte, nonché condizioni di prenotazione esclusive. Inoltre, c’è la possibilità di convertire i punti in notti in hotel o di utilizzare la formula di pagamento punti + denaro, per qualsiasi data e applicabile a partire da soli 2.500 punti; l’estensione del periodo di disponibilità dei punti, che sarà di 18 mesi, prorogabile se si mantiene un’attività continua sul conto; o la possibilità di trasferire i punti da un utente all’altro.

Palladium Rewards offriva già un’ampia gamma di vantaggi ai suoi affiliati: sconti speciali applicabili sia agli ospiti dell’hotel che ai clienti dei suoi ristoranti e dei servizi Wellness & Spa, oltre a novità quali l’upgrade della camera, il check-out posticipato o la possibilità di usufruire di Day Pass presso gli hotel gestiti dal gruppo, e molto altro.

Tutti questi benefit possono essere utilizzati dagli iscritti al programma Palladium Rewards in tutte le destinazioni in cui opera il gruppo: Spagna, Italia, Messico, Repubblica Dominicana, Giamaica, Brasile e Stati Uniti.