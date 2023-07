Partnership Elta-Etoa all’insegna dell’inclusione (e della formazione)

Partnership tra Elta, la European Lgbtq+ Travel Alliance, ed Etoa, la European Tourism Association: un accordo che ha l’obiettivo di promuovere la diversità, l’equità e l’inclusione collaborando con aziende e istituzioni europee, sostenendo in particolare le imprese e le destinazioni in questo percorso, puntando sulle best practice e la formazione professionale.

In base all’accordo, dunque, i partner informeranno e formeranno il mercato europeo attraverso l’organizzazione di webinar congiunti e sosterranno la promozione e lo sviluppo del turismo Lgbtq+ in Europa. I membri dell’Etoa avranno accesso a corsi di aggiornamento sul programma Dei (Diversity equity & inclusion) dell’Ue, sul marketing turistico Lgbtq+ e su altri argomenti offerti da Elta. La partnership promuoverà inoltre le buone pratiche condividendo casi di successo di tour operator, hotel e destinazioni che lavorano per un turismo inclusivo.

«Il programma Dei – sottolinea Alessio Virgili, presidente di Elta – pone le aziende europee di fronte a una scelta non più rinviabile, perché non si può essere sostenibili solo a parole. Siamo quindi particolarmente orgogliosi di questa collaborazione con Etoa, che dimostra come l’industria turistica europea sia attenta ai temi dell’equità e dell’inclusione».

Da parte sua Tim Fairhurst, segretario generale Etoa, commenta: «Il successo a lungo termine del turismo europeo dipende dal rispetto e dall’inclusione di tutte le componenti della comunità. Questo vale per gli operatori e gli agenti che sviluppano il prodotto, per le destinazioni e la loro catena di fornitura, e per i visitatori che sperano di accogliere. Elta riconosce giustamente che si tratta di un’opportunità economica e sociale, e siamo ansiosi di lavorare insieme per creare consapevolezza e sostenere un cambiamento positivo».