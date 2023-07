Passaporti più forti, l’Italia conquista il secondo posto

Dopo cinque anni, il Giappone perde il primo posto nella classifica dei passaporti più forti, ovvero quelli che permettono l’accesso senza visto. L’Henley Passport Index 2023 – di Henley & Partners – decreta il sorpasso di Singapore, con 192 destinazioni raggiungibili visa free su 227 in tutto il mondo.

L’Italia conquista il 2° posto, a parimerito con Germania e Spagna, con 190 destinazioni su 227.

Il Giappone scende dunque al terzo posto (189 Paesi) assieme ad Austria, Corea del Sud, Finlandia, Lussemburgo e Svezia.

Se l’Asia aveva dominato a lungo la classifica, il ranking 2023 evidenzia una decisa ripresa dell’Europa.

Risale anche il Regno Unito (188), al 4° posto. Perdono invece quota gli Stati Uniti (183 destinazioni senza visto), passando dal sesto all’ottavo posto.

La classifica si chiude con Siria (30), Iraq (29) e Afghanistan (27), che occupano le ultime tre posizioni.

L’Henley Passport Index si basa sui dati dell’International Air Transport Association (Iata) e classifica 199 passaporti in tutto il mondo; viene aggiornato in tempo reale durante tutto l’anno, man mano che entrano in vigore le modifiche alle politiche sui visti.