Patto Unwto-Aviareps: servizi gratis a 5 Paesi Ue

Siglato un importante accordo tra la società di rappresentanza, marketing e comunicazione, Aviareps, con l’Organizzazione mondiale del turismo Unwto. Una partnership “per unire le forze e sostenere lo sviluppo e la crescita del settore turistico internazionale in alcuni Paesi europei”, chiarisce la nota ufficiale.

Alla luce del patto – che va sotto il nome di Unwto+Aviareps Destination Marketing Grant – sarà fornita gratuitamente a cinque Stati una suite di servizi di marketing digitale come campagne web, landing page, webinar, conferenze stampa online, programmi di elearning ed eventi virtuali.

Tali servizi sono forniti tramite Aviareps Ecosystem, nuovo hub per l’industria dei viaggi costituito per favorire la commercializzazione di la destinazioni e prodotti a una comunità globale online tramite una piattaforma dedicata.

I Paesi selezionati potranno beneficiare anche di attività di influencer marketing tramite la piattaforma di matchmaking Swayfluence che fa capo sempre ad Aviareps e crea connessioni tra brand e influencer, appunto, per campagne ad alto impatto.

“L’augurio è che questa suite di servizi sia in grado di avvantaggiare tutti i Paesi e le regioni per riprendersi rapidamente e in modo sostenibile dopo gli effetti della pandemia”, si legge nel comunicato in cui si sottolinea come Aviareps, proprio negli anni del Covid, abbia investito in innovazioni digitali per diversificare il proprio portfolio.

Oltre ai servizi Ecosystem e Swayfluence, il programma Unwto+Aviareps Destination Marketing Grant prevede per le destinazioni che seguirà anche attività di Pr, consentendo loro anche di partecipare a vari roadshow organizzati sui mercati internazionali.

Ai cinque Paesi selezionati verranno fornite, poi, ricerche approfondite sul settore dei viaggi e sui consumatori, oltre a un’analisi dell’attuale posizionamento e delle percezioni della destinazione in ciascun mercato.

«Insieme al nostro membro affiliato Aviareps, siamo orgogliosi di supportare i professionisti del turismo in tutta Europa a sviluppare competenze e conoscenze per promuovere le loro destinazioni e accelerare la ripresa», è il commento di Zurab Pololikashvili, segretario generale Unwto.

Gli fa eco Thomas Drechsler, coo Tourism di Aviareps: «Consideriamo nostra responsabilità sostenere i Paesi meritevoli nel miglior modo possibile e ci sentiamo onorati che Unwto ci abbia scelto come partner».