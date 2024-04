Polizze parametriche, I4T: «Il 98% delle adv le approva, bene l’Ai»

Indennizzi automatici e gestione dei sinistri semplificata, senza contatti con le compagnie: alle porte della stagione estiva, il mondo del turismo premia i risultati della sempre crescente integrazione le assicurazioni di viaggio e l’intelligenza artificiale.

Una tendenza confermata dai dati dell’intermediario assicurativo I4T, tra i primi a introdurre nel turismo le cosiddette polizze parametriche e servizi di nuova generazione basati sull’impiego dell’Ai.

Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T, spiega: «Secondo un’indagine che abbiamo condotto su un campione di agenzie di viaggi, a meno di sei mesi dal lancio il 57% degli operatori conosce già le polizze parametriche, il 98% le ritiene una valida opzione da proporre ai clienti e il 92% pensa che possano essere vendibili come servizio ancillare, in quanto percepite come valore aggiunto dai clienti. Numeri che si sono già concretizzati in più che lusinghiere performance di vendita. Del resto, rispetto al processo classico, che prevede la presentazione di una denuncia documentata, la valutazione soggettiva di un perito, la quantificazione del danno e il successivo rimborso, questo sistema è molto efficiente, perché garantisce un ottimo compromesso tra entità dell’indennizzo e velocità di erogazione».

Nello specifico tale copertura firmata I4T indennizza l’assicurato con un importo fisso predeterminato in caso di atterraggio del suo volo con più di tre ore di ritardo rispetto all’orario schedulato. Sulla base dei dati forniti dall’“Oracolo” – ovvero una fonte condivisa presa come termine ufficiale di riferimento – l’algoritmo autorizza automaticamente l’erogazione dell’indennizzo al superamento di una determinata “soglia”. La polizza, disponibile sul portale agenti di I4T, si può stipulare per coprire fino a un massimo di sei voli, senza limite di destinazione, inserendo i dati identificativi del volo e l’indirizzo e-mail a cui il sistema invierà automaticamente la richiesta di Iban per erogare l’indennizzo al superamento delle tre ore di ritardo.

Rientra nello stesso principio anche la nuova procedura di rimborso abbinata alla copertura bagaglio delle polizze Medico/Bagaglio e Medico/Bagaglio/Annullamento della linea Platino, che prevede l’erogazione automatica di un indennizzo il cui importo varia esclusivamente in funzione del tipo di danno subito: perdita parziale del bagaglio per furto o perdita totale per furto, mancata consegna, incendio, scippo o rapina.

«Oggi in Italia esistono ottime polizze viaggio – conclude Giovanni Giussani, direttore commerciale I4T – Ma la differenza è nel servizio. Come intermediario leader di mercato, siamo sempre alla ricerca di soluzioni che, oltre a garantire la sicurezza e la serenità del viaggiatore, semplifichino tutto l’iter burocratico, fino ad arrivare ad azzerarlo: oltre a migliorare la user experience del cliente, questo approccio si traduce in una migliore qualità della vita lavorativa degli agenti di viaggio, che spesso sono direttamente coinvolti nella gestione delle pratiche assicurative per conto dei loro clienti».