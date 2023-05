Polonia chiama Napoli: operazione adv con Easy Market

Giovane, moderna, ricca di tour culturali e di mille attività da svolgere all’aria aperta. La Polonia presenta la sua offerta turistica a Napoli, in collaborazione con Easy Market, la società italiana che si occupa della distribuzione di servizi turistici per le agenzie di viaggi.

Sono ben 5 i voli diretti che oggi collegano il capoluogo campano con le più belle città polacche, come Cracovia, Danzica, Varsavia, Breslavia e Katowice. Ognuna conserva un territorio da scoprire, siti patrimonio dell’Unesco, centri storici fatti di maestosi palazzi e strade disseminate di castelli e fortezze.

«L’Italia è da sempre uno dei nostri mercati di riferimento. Nel 2022, in particolare, i visitatori del Belpaese che hanno scelto le nostre regioni sono aumentati del 60% rispetto all’anno precedente – spiega Dominika Cichocka dell’Ente nazionale polacco per il turismo – Soprattutto il turismo outdoor è cresciuto in maniera molto importante».

E in effetti, a guardare le proposte turistiche, non c’è che l’imbarazzo della scelta. La presentazione inizia con Varsavia, incoronata come migliore destinazione europea 2023. Il suo centro storico, ricostruito in base ai quadri del Canaletto, è un piccolo gioiello architettonico, ma ci sono anche numerose zone verdi dove passeggiare o andare in bici.

Varsavia, inoltre, è conosciuta anche coma la città di Chopin, ed infatti qui si trova il museo interattivo dedicato al grande musicista ed è facile imbattersi nelle panchine musicali posizionate nei punti più suggestivi del centro.

Altra città imperdibile è Cracovia, famosa per i re polacchi, i santi e gli eroi nazionali. Qui si trova la più grande piazza medievale d’Europa, Rynek Główny, la storica Università Jagellonica e il bellissimo castello di Wawel. In Malopolska, la regione meridionale che accoglie Cracovia, si trova anche l’impressionante miniera di sale di Wieliczka, patrimonio Unesco, ben 255 chiese, ville e campanili storici tutti realizzati in legno e un pittoresco percorso fluviale da fare in zattera nelle acque del Dunajec.

Breslavia, costruita su 12 isole collegate da numerosi ponti, invece è la destinazione adatta alle famiglie per la sua offerta di attività dedicate ai più piccoli. Tra queste il centro culturale, Hydropolis, incentrato sull’acqua e situato nel sottosuolo della città o le oltre 300 statuine di bronzo che raffigurano diversi gnomi che si trovano un po’ ovunque.

A Katowice, capoluogo della regione Slesia, si va principalmente per i grandi eventi sportivi e musicali mentre Danzica, città dell’ambra e delle casette colorate, resta una delle più romantiche della Polonia.

«Che dire? Mi sembra che ci siano davvero tante potenzialità – ha aggiunto una delle adv ospiti, Titti Russo della Cirosa Viaggi con sede a Napoli – È un Paese con una forte energia, dove è possibile abbinare itinerari culturali e naturalistici. Soprattutto c’è richiesta di destinazioni alternative in Europa».

Giovanni Peluso dell’adv “Stella del Sud” in Cilento e Jasmine Cortese della “Jc Travel” di Atena Lucana, in provincia di Salerno, sono stati invece i fortunati vincitori di un soggiorno in un hotel a cinque stelle a Breslavia.

«Non vediamo l’ora di partire – spiegano – La Polonia è una scoperta turistica, dalle miniere alle case dipinte con magnifici fiori, fino alle mete religiose. Inoltre vanta dei buoni operativi volo che permettono davvero di sceglierla anche per un viaggio nel weekend». Per la primavera e l’estate, inoltre, chi viaggia dall’Italia ha a disposizione quasi 80 collegamenti diretti, l’ultimo dei quali il Roma-Danzica operato da Ryanair.