Polonia, Minczewa: «Crescita record dall’Italia»

Open air, sostenibilità, esperienze, aumento dei collegamenti, relazioni sempre più strette con l’Italia anche in campo turistico. Sono gli obiettivi della Polonia per il 2025, ben delineati nel tradizionale saluto natalizio da Barbara Minczewa, direttrice per l’Italia dell’Ente nazionale del turismo polacco.

«Rafforziamo presenza e partecipazione alle principali fiere di settore in Italia, con stand più ampi. Nel 2025 debuttiamo anche alla Btm di Bari – racconta – Il mercato italiano sta crescendo tantissimo, abbiamo superato i numeri del 2019. Anche se è presto per i dati a consuntivo sul 2024, posso dire che c’è un aumento di turisti di circa il 20% rispetto allo scorso anno. Sta andando molto bene anche l’inverno: Danzica, per esempio, ha da poco vinto il titolo di miglior mercatino di Natale in Europa».

E poi i piani per il 2025: «Per l’anno prossimo, cambiamo registro comunicativo nel b2c ma anche nel b2b, con una campagna sui quattro elementi che punta sul turismo esperienziale, sostenibilità, destinazioni meno conosciute e su una Polonia destinazione “coolcation”. Abbiamo infatti riscontrato un cambio di abitudini di viaggio anche negli italiani. Quindi, da un lato, ci proponiamo come destinazione per estati meno afose di quelle del Mediterraneo, dall’altro lanciamo destinazioni meno conosciute per vacanze di più lungo periodo. Quindi, non i classici city break. Non solo esperienze di natura e outdoor, ma anche in città. Racconteremo tappe già note in maniera del tutto nuova, e andremo anche a raccontare zone che in Italia sono quasi sconosciute».

Tra queste, la Precarpazia, nel sud est della Polonia, nota per la natura selvaggia. O la città storica di Lublino, già collegata da Milano con Ryanair e che da marzo 2025 sarà collegata anche con il volo di Aeroitalia da Roma. E ancora, la regione Podlachia (Podlaskie) dove c’è ancora la foresta primordiale protetta, ed è l’habitat in cui vive il bisonte europeo; la Pomerania in chiave outdoor. Fino alla Varmia e Masuria, regione con oltre 3mila laghi, molti collegati tra loro, e percorsi navigabili di oltre 100 km ininterrotti. «Quest’ultima la racconteremo come epicentro del movimento città slow in Polonia. Da vivere visitando i castelli teutonici e i borghi storici dove il tempo rallenta», aggiunge Minczewa.

Tra le iniziative in programma in Italia per il 2025, il festival della gastronomia polacca a Milano. In Polonia, invece, a settembre torna la fiera Buy Poland a Varsavia.

TERZO TRIMESTRE 2024. Intanto, l’Ente nazionale polacco per il Turismo comunica i dati riguardo agli arrivi di turisti italiani in Polonia nel terzo trimestre del 2024, basati su informazioni provenienti dalla Banca d’Italia.

Da gennaio a settembre 2024, sono stati 537.000 gli italiani che hanno visitato la destinazione. Guardando ai numeri registrati nei primi nove mesi di quest’anno, gli italiani che hanno raggiunto la Polonia sono stati in totale 537.000, dati molto significativi se si considera che nei 12 mesi del 2023, gli arrivi degli italiani avevano raggiunto quota 603.000.

La spesa media da luglio a settembre 2024 è di 124 milioni di euro in aumento rispetto ai precedenti sei mesi dell’anno, mentre i pernottamenti hanno subito una lieve contrazione, ma si tratta comunque di dati decisamente positivi, supportati anche dal miglioramento e dall’incremento dei collegamenti aerei tra Italia e Polonia che rendono più facilmente raggiungibili molte località polacche dalle principali città italiane.