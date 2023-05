Primarete al giro di boa dei 30 anni di attività

Primarete Group ha raggiunto i 30 anni di attività nel settore della distribuzione e del networking. Un traguardo importante, «una sfida da vincere difficilissima, perché in questo trentennio il turismo ha vissuto tutto il peggio degli eventi avversi», ha dichiarato il presidente Ivano Zilio.

«Il nostro Gruppo propone un nuovo format di fare network, e in questi ultimi due anni sta incontrando un ottimo consenso la formula contrattuale denominata “Conosciamoci” partita nel 2022: ha valenza un anno e prevede il canone zero. Il concetto è di sostenere il valore del networking, l’agenzia è il nostro patrimonio e dalle agenzie ci aspettiamo la stessa coerenza comprando i nostri servizi, noi siamo tarati su una marginalità multiservice», ha spiegato Zilio.

In aggiunta, Francesca Zilio, marketing manager, ha precisato: «Già da anni ci dichiariamo fuori dal branco, seguiamo un modello di distribuzione europeo dove la marginalità non si compone dal pagamento di una fee mensile o annuale ma il network è un vero incubatore di servizi e il business è il pay per use».

«I nostri portali sono usati dalla rete ma sono super apprezzati da centinaia di agenzie appartenenti ad altre macro-aggregazioni e ci riconoscono il nostro ruolo di generatore di servizi e portali online di alta tecnologia e professionalità con l’aumento della loro marginalità, oggi vera linfa vitale per le adv», ha detto la marketing manager.