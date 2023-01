Primarete apre altre due agenzie in Triveneto in vista delle Olimpiadi 2026

Scatto in avanti del Gruppo Primarete nel Triveneto in vista delle prossime Olimpiadi invernali che si terranno a Milano e Cortina nel 2026.

Dopo l’annuncio dell’apertura di un’agenzia di viaggi proprio a Cortina, il presidente della rete, Ivano Zilio, dà notizia dell’inaugurazione di altri due punti vendita a Mestre/Venezia e a Castelfranco/Treviso.

Nel contempo, Zilio sottolinea come la «filosofia del Gruppo è rilanciare il brand, non solo nel Triveneto, ma anche in altre regioni d’Italia».

«Abbiamo lavorato sodo a nuovi progetti in questi anni difficili – afferma il presidente – Si tratta di un importante potenziamento nel network in tutto il territorio nazionale. Evoluzione evidente anche dall’ampiamento del team commerciale con nove sales/tutor. In un momento come questo ancora di incertezza, è segno della volontà di investire».

Gli affiliati a Primarete, chiarisce l’azienda, “manterranno la propria identità anche nei confronti dei fornitori, ma l’obiettivo è che le agenzie del network vedano incrementati i loro ricavi, ottenendo con i tanti servizi erogati riduzione dei costi e agevolazioni nell’operatività”.