Primarete punta sulle Olimpiadi invernali 2026 e apre una filiale a Cortina

In vista delle Olimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina il network Primarete gioca d’anticipo e apre una nuova filiale a Cortina d’Ampezzo, in Veneto.

«Non possiamo farci sfuggire un evento così importante che coinvolgerà la nostra regione e Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026 – ha dichiarato il presidente del Gruppo Primarete, Ivano Zilio – La nuova filiale è stata inaugurata proprio in questi giorni: si chiama Cortina Dmc by Primarete ed è chiaramente già aperta al pubblico».

Questo nuovo progetto è frutto di una collaborazione tra Primarete e una società di giovani professionisti di Cortina, la Snowdreamers, composta da maestri di sci ma soprattutto esperti del territorio, capaci di organizzare i più disparati eventi e pacchetti esperienziali. Questo gruppo di lavoro è capitanato da Davide Peterlin, «fin dal primo incontro abbiamo condiviso il progetto e le idee», ha aggiunto Zilio.

Per Cortina Dmc by Primarete la mission non sarà solo quella di organizzare pacchetti esperienziali per italiani, «ma anche per clienti esteri che vogliono vivere esperienze fantastiche nel territorio veneto. Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono una vetrina internazionale, per il turismo organizzato questi eventi sono una grossa opportunità a cui non si può mancare».