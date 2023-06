Primerent porta in agenzia il noleggio auto tailor made e di alta gamma

Continua a crescere il settore del noleggio auto a breve termine, che nel 2022 ha generato un giro d’affari pari a 1 miliardo e oltre 300 milioni di euro. Un comparto che, dunque, vede davanti a sé importanti prospettive e che vanta player di grande esperienza come Primerent, che si occupa di automobili di alta gamma e lavora da oltre 15 anni con agenzie di viaggi, tour operator e in generale i professionisti del turismo.

L’azienda conta tre sedi in Italia, a Roma, Milano e Firenze; a cui si aggiungono diversi hub strategici e offre possibilità di consegna e ritiro personalizzato anche in Sud Europa. A Milano è presenta la Primerent Boutique in Corso Sempione 28, dove un esperto è a disposizione degli ospiti per accompagnarli verso la scelta dell’auto ideale, confezionando un’esperienza di noleggio 100% su misura.

Con oltre 500 auto di alta gamma disponibili in pronta consegna e forte di rapporti consolidati con le più esclusive case automobilistiche al mondo – Bmw, Porsche, Mercedes-Benz, Audi e Land Rover – l’ampia flotta Primerent è anche tecnologicamente all’avanguardia. La forza aziendale al servizio del turismo organizzato risiede nel tailor made, con l’obiettivo di soddisfare – in pieno stile agenzia di viaggi – le esigenze della clientela leisure ma anche business.

Questi i servizi dedicati ai professionisti dell’industria turistica: offerte dedicate e studiate su misura per le esigenze del cliente;

specialist driver per consegna e ritiro ovunque, con zero attese e anticipi; assistenza costante, grazie alla garanzia di un consulente dedicato h24; esclusività, con una flotta auto premium e tutti i costi inclusi in un solo canone.

Primerent ha all’attivo partnership di prestigio con alcuni dei principali player nel settore automotive: l’azienda è fornitore ufficiale di Hertz The Dream Collection, marchio Hertz dedicato al noleggio di auto sportive di alta gamma, e socio aggregato di Aniasa, l’associazione nazionale industria dell’autonoleggi e servizi automobilistici.