Principato di Monaco tra le European Best Destination 2024

Oltre 1 milione di viaggiatori di 172 Paesi hanno decretato quest’anno il Principato di Monaco come uno dei luoghi migliori da visitare in Europa. Tra 20 destinazioni selezionate, scelte tra 500 presenti sul sito web di viaggi European Best Destinations dedicato alla cultura e al turismo in Europa, Monaco si è classificata al secondo posto.

Questa la motivazione del riconoscimento per il sito di viaggi: «Monaco si è concentrata sullo sviluppo ecologico per molti anni e la destinazione continua a espandersi e a onorare il suo impegno nei confronti della natura. È considerata una destinazione perfetta per una fuga verde che combina benessere, gastronomia, shopping, spiaggia, attività acquatiche e sport all’aria aperta».

Il Principato di Monaco, simbolo di nuovo e antico fascino, di bellezza ed eleganza, è una meta che da sempre appassionano i viaggiatori di tutto il mondo con le sue attrazioni storiche come Place du Casino, il Café de Paris, l’iconico hotel de Paris Monte-Carlo; moderne, come il nuovo complesso balneare del Larvotto; sportive, vedi il Gran Premio automobilistico, ma è noto oggi anche per il suo impegno impegno alla sostenibilità e alla salvaguardia ambientale, secondo le linee guida emanate da S.A.S. il Principe Alberto.

Monaco è un perfetto connubio tra glamour, cultura e relax che sorprende anche per la ricchezza della sua storia. Il Paese monegasco è meta raccomandata per un soggiorno romantico, ma anche per un viaggio in famiglia, o una fuga per un weekend, grazie alla prossimità con l’Italia e alla varietà di offerte alberghiere in grado di soddisfare le aspettative di tutti i viaggiatori.