Qantas spinge su Ndc: tariffe scontate per le agenzie di viaggi

Tariffe scontate per i voli prenotati via Ndc dai partner della distribuzione. Le annuncia Qantas, che fin da subito applicherà riduzioni del 4% circa sui ticket emessi attraverso la Qantas Distribution Platform, fruibile da 60 mercati internazionali, Italia compresa.

La percentuale di sconto – che per il momento si applica solo sui voli domestici in Australia – è calcolata rispetto agli altri metodi di booking indiretto, ed è parte di un più vasto «piano di sviluppo messo in campo per modernizzare le nostre capacità di distribuzione», come spiega Igor Kwiatkowski, executive manager of global sales and distribution del vettore.

Kwiatkowski aggiunge che «lo sconto integra le numerose funzionalità già abilitate attraverso la piattaforma di distribuzione, con contenuti più ricchi e maggiori possibilità di personalizzazione su misura del cliente. Con i 60 mercati internazionali attualmente in grado di connettersi alla piattaforma, e lavorando in collaborazione con i nostri partner commerciali, sappiamo di poter offrire un ottimo risultato per il nostro comune cliente: non vediamo l’ora di accogliere altri partner sulla piattaforma nei prossimi mesi».

La piattaforma di distribuzione Qantas, lanciata nel 2018, è stata costruita sulla base degli standard New Distribution Capability (Ndc) di Iata con l’obiettivo di “modernizzare l’esperienza di vendita al dettaglio che i partner commerciali forniscono ai clienti, con una gamma più ampia di prodotti, funzionalità e capacità”, spiega il vettore in una nota.