Qatar Airways a Itb: “Aumenteremo i voli da Milano”

Qatar Airways ha annunciato le nuove destinazioni del network con la ripresa di 11 voli e l’aumento di alcune frequenze durante una conferenza stampa tenutasi il primo giorno dell’Itb Berlin 2023. Tra le città verso le quali saranno aumentate quest’anno le frequenze c’è anche Milano, che passa da 16 a 21 collegamenti settimanali.

Nel corso della conferenza stampa tenutasi in fiera, alla quale ha partecipato anche Abdulla Bin Mohammed Bin Saud Al-Thani, ambasciatore dello Stato del Qatar in Germania, il ceo della compagnia Akbar Al Baker ha annunciato sette nuove destinazioni previste per il 2023: Chittagong (Bangladesh), Juba (Sudan), Kinshasa (Congo), Lione e Tolosa (Francia), Medan (Indonesia) e Trabzon (Turchia).

Qatar Airways riprenderà inoltre i voli verso 11 destinazioni: Pechino (Cina), Birmingham (Uk), Buenos Aires (Argentina), Casablanca e Marrakesh (Marocco), Davao (Filippine), Nizza (Francia), Osaka (Giappone), Phnom Penh (Cambogia), Ras Al Khaimah (Emirati Arabi) e Tokyo Haneda (Giappone).

Akbar Al Baker ha dichiarato: «Qatar Airways si impegna ad ampliare la comunità globale che serve con i suoi voli. Con l’espansione della nostra flotta, della nostra rete, delle nostre partnership e della nostra presenza internazionale, non vediamo l’ora di lavorare insieme per garantire una crescita sostenibile e un futuro avvincente per il settore».