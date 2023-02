Qatar Airways è global partner e official airline della Formula 1

Qatar Airways ai nastri di partenza. La compagnia aerea diventa global partner e official airline della Formula Uno fino al 2027 incluso. Oltre alla partnership globale, nel 2023 Qatar Airways sarà anche title sponsor di tre Gran Premi: il Gran Premio dell’Emilia Romagna, 19-21 maggio, il Gran Premio d’Ungheria, 21-23 luglio, e il Gran Premio del Qatar, 6-8 ottobre.

Inoltre, Qatar Airways sarà title sponsor del Gran Premio del Qatar di MotoGp, che si svolgerà al Lusail International Circuit dal 17 al 19 novembre. Tra gli altri eventi motoristici nel Paese figurano anche, per la prima volta in assoluto, il Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra di ottobre 2023, spostato eccezionalmente a Doha, e il Campionato del mondo endurance Fia nel 2024.

Con pacchetti di viaggio all inclusive Qatar Airways Holidays consente ai fan di tutto il mondo di partecipare all’evento e di prendere parte a esperienze esclusive: passeggiate nella corsia dei box, tour guidati in pista ed eventi speciali con la partecipazione dei migliori piloti di Formula Uno. I pacchetti Ultimate F1 Experience includono voli di andata e ritorno con Qatar Airways, opzioni di hotel premium, biglietti per assistere alla gara.

Qatar Airways e F1 si impegnano a lavorare insieme per ridurre l’impatto ambientale delle rispettive industrie attraverso pratiche responsabili. Nell’ambito della partnership, mirano a collaborare ad iniziative incentrate sulla sostenibilità per ridurre le emissioni di anidride carbonica.

Per celebrare la partnership e promuovere gli eventi motoristici che si terranno in Qatar, Qatar Airways ha organizzato una serata speciale presso il Lusail Boulevard di Doha. «Le migliori partnership prosperano grazie a valori comuni. Qatar Airways e Formula 1 sono brand globali che condividono la passione per l’innovazione, la precisione e il lusso», osserva l’ad del gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker.

Stefano Domenicali, presidente e ceo della Formula uno, invece nota: «In qualità di competizione di motorsport più prestigiosa è coerente che la Formula Uno collabori con la migliore compagnia aerea del mondo, Qatar Airways: la nostra portata globale combinata crea un abbinamento perfetto».