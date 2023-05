Qatar Airways torna a volare tra Doha e Auckland

Qatar Airways ha reintrodotto il volo diretto Doha-Auckland, che partirà il 1° settembre 2023 e opererà sette volte a settimana con partenza giornaliera alle 01.50 ora locale.

I voli del vettore qatariota atterrano ad Auckland alle 02.45 del giorno dopo. Mentre la partenza dalla Nuova Zelanda è prevista alle ore 15.00 con arrivo a Doha alle 23.15.

La rotta sarà servita da un Airbus A350-1000 con 46 posti in Business Class e 281 in Economy. I passeggeri che viaggiano in Business potranno godere del comfort e della privacy della Qsuite.

Dal 24 settembre, a causa del cambio dell’ora legale ad Auckland, entrambi i voli operati da Qatar Airways arriveranno e partiranno rispettivamente un’ora dopo.

L’amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker, ha dichiarato: «Il volo diretto Doha-Auckland si aggiunge a una serie di nuove rotte annunciate nelle ultime settimane e consente ai clienti dei principali mercati europei di ottimizzare il loro tempo di viaggio grazie a questo collegamento diretto».

Partendo dall’Italia, si può raggiungere Auckland attraverso Doha; qui si può approfittare dei pacchetti Stopover in Qatar, per scoprire una destinazione ideale per vivere avventure nel deserto, negozi, ristoranti di lusso e cultura, dai suq tradizionali ai musei e alle gallerie d’arte. I pacchetti di Discover Qatar includono soggiorni fino a 4 notti in hotel, tour ed esperienze , a partire da 14 dollari a persona per una notte.