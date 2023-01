Qatar Tourism incontra a Milano e Roma t.o. e adv italiani

A Milano e Roma si è svolto, rispettivamente il 23 e 24 gennaio, il roadshow di Qatar Tourism con la partecipazione di una delegazione di partner di settore che hanno presentato i loro prodotti a tour operator e agenti di viaggi.

L’evento aveva l’obiettivo di creare relazioni più strette con l’industria turistica italiana e di fornire informazioni e aggiornamenti sugli ultimi sviluppi e sulle offerte turistiche del Qatar.

I partner del settore turistico presenti al roadshow sono stati: Qatar Airways, le dmc Discover Qatar e Tawfeeq Travel, Mandarin Oriental Doha, Sharq Village & Spa, Sheraton Grand Doha Resort & Convention Hotel, Banana Island Resort Doha by Anantara, Rixos Hotels global, Al Messila – a Luxury Collection Resort & Spa, Golden Tulip Doha e Souq Waqif Boutique Hotels by Tivoli. l’Italia rimane tra i primi dieci mercati di riferimento per il Qatar.

Qatar Tourism continua a lavorare a stretto contatto con i suoi partner del settore turistico in Italia e si concentra sul mercato attraverso la partecipazione a fiere turistiche, roadshow e altre attivazioni, supportate dalla campagna consumer “Feel More” attualmente in onda sui media tradizionali.