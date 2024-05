Radisson Collection aprirà nel cuore di Parigi nel 2027

Radisson Collection arriva nel cuore di Parigi, a pochi passi dal Museo del Louvre e dal Marais. Qui, in Rue de Rivoli, il Gruppo aprirà, a partire dall’inizio del 2027, un nuovo hotel come parte di un ambizioso progetto multifunzionale, Bpm (Beats per minute), portato avanti dal brand del lusso dell’hôtellerie in collaborazione con Redevco, una società di investimenti immobiliari e gestione patrimoniale, che nascerà dalla ristrutturazione di uno storico edificio Haussman.

L’hotel sarà composto da 57 camere sarà posizionato dal quinto all’ottavo piano del palazzo, in cui saranno inseriti anche spazi commerciali ed uffici, e ne comprenderà anche l’ultimo piano che godrà di una vista panoramica unica su Parigi, a 360 gradi su tutti i luoghi iconici della capitale francese, tra cui la Torre Eiffel, Montmartre e Notre Dame.

Anche le spaziose camere e le suite dell’hotel godranno di viste uniche sulla città. Il ristorante dell’hotel al settimo piano offrirà agli ospiti un percorso gastronomico d’eccellenza e il bar all’ultimo piano delizierà gli ospiti con un’affascinante vista panoramica della città. Ad aggiungere ulteriore fascino ed esclusività all’hotel, la cripta del XII secolo presente nel seminterrato dell’edificio che sarà visitabile dagli ospiti.

Federico J. González, executive vice chairman di Radisson Hotel Group, sottolinea: «Siamo entusiasti di portare il marchio Radisson Collection a Parigi con un hotel così iconico. Questo progetto non solo distinguerà il nostro brand a livello globale, ma soprattutto in Francia, dove attualmente abbiamo 23 hotel operativi e altri in fase di apertura. Con particolare attenzione al design personalizzato, al ricco patrimonio e alle esperienze uniche, l’hotel Radisson Collection nello storico 126 Rivoli sarà sicuramente una destinazione eccezionale sia per i francesi che per gli ospiti internazionali».

Grande entusiasmo per il progetto anche da parte di Thierry Cahierre, presidente di Redevco Francia: «Tutti in Redevco siamo lieti di questa partnership a lungo termine con Radisson Hotel Group. L’implementazione del concetto di hotel ispirati a uno stile di vita elegante e sofisticato tipico di Radisson Collection, realizzato per rispondere perfettamente al carattere esclusivo della nostra attività al 126 Rivoli, dimostra il nostro desiderio strategico di trasformare tutti i nostri immobili in spazi abitativi vivaci e innovativi».

L’hotel è a soli 45 minuti dall’aeroporto Charles de Gaulle e a 30 minuti dall’aeroporto di Parigi-Orly. È in posizione ideale vicino alla linea 1 della metropolitana, la principale linea di Parigi che consente di raggiungere direttamente le attrazioni principali della città, come gli Champs Elysees, La Defense, Place de la Concorde e Place de la Bastille.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa Radisson Collection