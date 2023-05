Relegance Collection, terza apertura con Punta Conterie a Murano

Una location che unisce gastronomia, arte vetraria e design contemporaneo. Relegance – The Unexpected Collection, il gruppo di ospitalità che fa capo all’imprenditore veneziano Antonio Onorato, aggiunge al suo portfolio Punta Conterie a Murano. Si tratta di un ristorante e spazio espositivo che offre agli ospiti dell’hotel, ma non solo, un’esperienza ancora più completa alla scoperta della Laguna e delle sue tradizioni. Del gruppo fanno parte anche gli hotel cinque stelle Palazzina Grassi a Venezia e Rosapetra Spa Resort a Cortina.

Punta Conterie è frutto di un attento restyling di una parte delle ex Conterie di Murano, tra le costruzioni più rappresentative di archeologia industriale dell’isola. Un progetto di riqualificazione urbana nato nel 2019 dalla visione dei proprietari Alessandro Vecchiato e Dario Campa, che hanno affidato a Relegance la sua gestione.

Qui si fondono tradizione vetraria, arti visive ed esperienze inedite. La terrazza di Vetri restaurant è un luogo di straordinaria suggestione con vista sui tre canali principali di Murano, per cene ed eventi privati all’aperto. Completano il percorso gastronomico le due aree interne, sala Camino e sala Privé, oltre a Vetri Bistrot al piano terra, per una pausa informale. Sempre al piano terra si trova un nuovo indirizzo dedicato all’arte e al design, un concept store di 200 metri quadrati che ospiterà eventi ed esposizioni pop up in sinergia con brand contemporanei del panorama internazionale. Relegance porta a Punta Conterie tutta la sua esperienza e la sua firma con l’obiettivo di inserire Murano nella mappa culturale e gourmet internazionale grazie a proposte eno-gastronomiche ed esperienze “unexpected”.

«Sono convinto – spiega Antonio Onorato, titolare e ceo di Relegance – che l’ottimo lavoro già impostato da Vecchiato e Campa, unito alla nostra expertise nel mondo della ristorazione e dell’accoglienza di lusso faranno di Punta Conterie un vero punto di riferimento nell’offerta enogastronomica e lifestyle lagunare, dando anche nuovo impulso all’Isola di Murano, che sta vivendo un momento molto positivo con l’apertura di nuove strutture ricettive di alto livello».