Revolut lancia “Esperienze” per prenotare viaggi in tutto il mondo

Un marketplace con oltre 300.000 tour, attività e attrazioni per potenziare i viaggi in tutto il mondo. Revolut, app finanziaria globale con oltre 30 milioni di clienti in tutto il mondo, lancia “Esperienze“, che offre ai clienti l’opportunità di prenotare le vacanze nella app stessa e ricevere fino al 10% di cashback, ottime tariffe e nessun costo di prenotazione: in questo modo avranno più denaro a disposizione durante il viaggio.

Disponibile in Europa e Regno Unito, Esperienze è l’ultima aggiunta alla suite di prodotti di viaggio di Revolut, con oltre 300.000 esperienze tra cui scegliere. I vecchi clienti possono prenotare andando nell’Hub e fare clic su “Esperienze” nell’app Revolut, quelli nuovi possono prima scaricare l’app e registrarsi per accedere immediatamente alle Esperienze Revolut.

Le Esperienze possono essere pagate utilizzando il proprio account Revolut e il cashback viene corrisposto immediatamente dopo il completamento della prenotazione. I clienti possono guadagnare il 3% di cashback con i piani Standard e Plus, il 5% di cashback con il piano Premium, il 10% con i piani Metal e Ultra.

In base a uno studio effettuato da Revolut con la società di ricerche Dynata, nel primo semestre 2023 su un campione di 1000 maggiorenni, le esperienze gastronomiche sono le favorite dagli italiani in viaggio, il 68%, seguite dalla visita dei luoghi tipici di una destinazione, 57%, natura e animali, 49%, arte e musei, 48%, e shopping, 36%.

«Sappiamo che le nuove esperienze sono la parte migliore delle vacanze – sottolinea Christopher Guttridge, general manager lifestyle products di Revolut – Pertanto, siamo entusiasti di offrire ai nostri clienti l’accesso al più grande marketplace al mondo di tour, attività e attrazioni con il lancio di Esperienze: include affitti di case vacanza, hotel, assicurazioni di viaggio e cambio valuta».