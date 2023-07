Revolut e Visa semplificano i pagamenti in viaggio all’aeroporto di Fiumicino

Revolut e Visa stanno sperimentando una soluzione innovativa per offrire i pagamenti digitali in viaggio, persino all’ultimo minuto, dall’aeroporto di Roma Fiumicino.

L’attività prevede la distribuzione gratuita di carte di debito Revolut/Visa ai passeggeri in partenza. I viaggiatori potranno ottenere una carta da cinque distributori automatici in aree strategiche dell’aeroporto e collegarla al proprio conto Revolut per ottenere un cashback sulla prima transazione. Inoltre, i viaggiatori avranno anche la possibilità di vincere biglietti per eventi sportivi partecipando a un concorso.

Le carte godono della vasta capillarità della rete Visa e sono accettate in 200 Paesi e da oltre 100 milioni di esercenti nel mondo, uno dei fattori chiave per i viaggiatori in partenza dall’aeroporto.

Grazie a Revolut, le carte possono essere bloccate o sbloccate rapidamente, con ogni spesa che viene notificata all’utente. In caso di furto o smarrimento, i clienti possono riceverne un’altra entro pochi giorni, ovunque si trovino nel mondo.

I clienti, inoltre, ricevono fino al 10% di cashback prenotando un alloggio con “Soggiorni” e i clienti Premium, Metal e Ultra possono beneficiare anche di un’assicurazione di viaggio con copertura medica, ritardo del volo e bagaglio smarrito, nonché dell’accesso alle lounge aeroportuali.

Ignacio Zunzunegui, head of growth Southern Europe di Revolut, afferma: «L’Italia è un mercato strategico per Revolut, abbiamo piani ambiziosi per il Paese. Vogliamo diventare la principale app bancaria per molti italiani e vogliamo raggiungere questo risultato mostrando, attraverso l’esperienza, i reali vantaggi che possiamo offrire. Con questa insolita e dirompente attività con Visa, vogliamo che i viaggiatori italiani e stranieri tocchino con mano come il nostro prodotto possa essere attivato rapidamente e come possa facilitare i viaggi rendendoli più convenienti».

Stefano M. Stoppani, country manager di Visa, commenta: «Con una rete aperta che collega 15.100 istituzioni finanziarie e fintech, collaboriamo per generare innovazione a vantaggio di tutti. L’iniziativa con Revolut rappresenta una soluzione unica e una testimonianza concreta del valore che questo tipo di collaborazione può portare ai consumatori. Pagare con Visa è sicuro, comodo e immediato, sia che si tratti di pagamenti quotidiani che di viaggi all’estero».

L’iniziativa, attiva fino a gennaio 2024, sarà supportata da una campagna display in diverse aree dell’aeroporto e prevede installazioni pubblicitarie di spicco che mostrano le carte Revolut/Visa, erogate dai distributori automatici vicini.