Riapre il Garden Toscana Resort, il Villaggio Giardino più esteso d’Italia

Ripartirà il 7 aprile la stagione estiva del Garden Toscana Resort. Il Villaggio Giardino più esteso d’Italia riaprirà le sue porte all’insegna del Principio Naturale, la filosofia Green che connette gli ospiti all’ambiente.

Situato nella suggestiva cornice della Costa degli Etruschi, sorge direttamente sul mare e comprende oltre 14 ettari di natura incontaminata, più di 26.000 piante e 400 specie provenienti da tutto il mondo. Il Principio Naturale è, infatti, un vero e proprio percorso immaginato per gli ospiti, con obiettivo di creare un contatto esclusivo con la natura, alla riscoperta di se stessi, attraverso una serie di attività suddivise in 3 aree: la Family Experience, l’Outdoor Experience e la Sensorial & Spa Experience.

La Family Experience punta a far entrare in sintonia con la natura e ad “ascoltarla”. L’Outdoor Experience “accompagna” gli ospiti del Resort alla scoperta di una delle zone più belle d’Italia, attraverso visite ad alcuni dei più caratteristici borghi medioevali d’Italia, o esplorando i dintorni in percorsi di Trekking o mostrando un altro “angolo” di visuale della Costa degli Etruschi, direttamente dal mare, attraverso una affascinante gita in barca a vela con la possibilità di essere inoltre accompagnati da una biologa marina. La Sensorial & Spa Experience guida invece alla scoperta delle tecniche della medicina cinese tradizionale, dello Yoga, dei massaggi tradizionali thailandesi, e permette di partecipare ad un laboratorio esperienziale degli oli essenziali.

All’interno della Garden Spa si fondono queste esperienze e un’attenzione particolare verso il benessere di corpo e mente degli ospiti della struttura. Da quest’anno inoltre, grazie alla collaborazione con StarPool, azienda leader del Wellness Concept, il percorso Spa sarà un’esperienza ancora più coinvolgente: con i percorsi relax, tonic, purify, excite, e con il metodo sp.a_system, gli ospiti potranno personalizzare percorsi ed esperienze benessere, per ottenere reali benefici attraverso un coinvolgimento attivo.

Ad affiancare queste tre esperienze, naturalmente, anche delle attività totalmente dedicate ai bambini, attraverso la Kids Experience che coinvolgerà i bambini del Garden alla scoperta delle piante officinali dell’orto didattico, imparando a stare a contatto con la natura attraverso esperienze ludiche, laboratori creativi e tante altre attività pensate per loro.

Da quest’anno il Resort aggiungerà una suggestiva proposta alle tante altre attività già presenti: “Sotto le stelle” è una serie di 5 appuntamenti serali, per imparare a riconoscere pianeti, stelle e costellazioni ad occhio nudo ed osservare i corpi celesti con i telescopi da postazioni stategiche.

Il soggiorno nel Garden Toscana Resort offrirà ai suoi ospiti un’esperienza polisensoriale, all’insegna della natura e del confort in ogni suo aspetto, anche nella ristorazione, con i cinque ristoranti che rappresentano il connubio perfetto tra gusti del territorio, cibo biologico, qualità e varietà di sapori che trovano nel Principio Naturale un naturale approdo.