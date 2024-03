Rimpasto Iag: Sansavini lascia Vueling e passa alla guida di Iberia

Grandi novità in casa Iberia/Vueling. Il Gruppo Iag (International Airlines Group), di cui fanno parte le compagnie, ha nominato l’italiano Marco Sansavini amministratore delegato e presidente di Iberia. ll manager bolognese, ex Alitalia, si pone ai vertici del maggiore vettore spagnolo e lascia la direzione di Vueling dopo tre anni.

«Porterò sempre con me il colore giallo e tutto ciò che rappresenta – sottolinea Sansavini, che resterà in carica come presidente di Vueling fino ad aprile, in un messaggio di addio caricato sul suo profilo LinkedIn – Dopo aver vissuto una delle più grandi crisi nella storia dell’aviazione con il Covid, grazie all’impegno di tutti, il nostro personale d’ufficio, di terra, di volo e i piloti – siamo riusciti non solo a sopravvivere, ma a trasformare Vueling per uscirne più forti. Per tutto questo, voglio ringraziare tutte le persone che lo hanno reso possibile».

A prendere il testimone lasciato da Sansavini in Vueling sarà l’argentina Carolina Martinoli, responsabile degli affari societari e della sostenibilità di Iag, che assumerà la carica di nuovo amministratore delegato della low cost. L’ad a interim di Iberia, Fernando Candela, lascerà infine il ruolo che ricopriva da maggio 2023, rimanendo però ai vertici del vettore low cost a lungo raggio posizionato a Barcellona Level.

Carolina Martinoli in IAG dal 2011, nel 2021 diventa membro del comitato di gestione di IAG guidato da Luis Gallego e responsabile delle persone, affari societari e sostenibilità. È stata anche membro del cda di British Airways, tra il 2021 e il 2023, e di Iberia dal 2021 ad oggi.

«Vueling è una compagnia aerea dinamica e innovativa e sarà per me un onore succedere a Marco nel suo ventesimo anno di attività. Non vedo l’ora di lavorare con il talentuoso team di Vueling mentre costruiamo il prossimo capitolo della compagnia aerea». Ha sottolineato Carolina Martinoli.