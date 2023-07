Ripresa record delle Maldive: festa per il milionesimo turista del 2023

Si chiama Anton Pavlov, cittadino britannico, atterrato lunedì 17 luglio con la sua famiglia a bordo del volo BA061 della British Airways. Eccolo il milionesimo turista del 2023 alle Maldive, che lo hanno accolto con un caloroso benvenuto.

Nel 2022 il traguardo era stato tagliato il 12 agosto, quest’anno è stato conseguito con un mese di anticipo, rispettando l’obiettivo stabilito dal presidente Ibrahim Mohamed Solih di raggiungere 1,8 milioni di turisti entro la fine dell’anno. A fare gli onori di casa al signor Pavlov e famiglia gli alti funzionari del ministero del Turismo e i rappresentati di Maldives Marketing & Pr Corporation, di Maldives Airports Company Limited e di Maldives Immigration: come premio un’esclusiva selezione di prodotti locali per vivere al meglio la vacanza alle Maldive.

Nel corso dei primi due trimestri del 2023, Visit Maldives ha continuato a promuovere e mantenere l’attrattiva della destinazione nei mercati chiave grazie a un elaborato piano di marketing. A contribuire all’aumento degli arrivi, dopo una pausa di tre anni, è stata la ripresa dei voli diretti tra le Maldive e la Cina a partire dal 18 gennaio 2023.

Prima della pandemia, la Cina era il principale mercato in termini di arrivi e attualmente si posiziona al quarto posto come mercato internazionale nel 2023, registrando una notevole crescita del 1.659,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Tra i progetti innovativi realizzati quest’anno da Mmprc, la Visit Maldives Storytellers’ Conference 2023, realizzata per stimolare gli arrivi durante la bassa stagione, che ha raggiunto un pubblico di oltre 89.517.434 persone solo tramite i canali social media di Visit Maldives.

Mmprc ha sviluppato un piano di marketing strategico per attirare un numero sempre maggiore di visitatori verso la destinazione. L’organizzazione ha collaborato attivamente con i principali attori globali del settore, come compagnie aeree, tour operator e agenzie di viaggio, per condurre una serie di iniziative che mirano a promuovere la destinazione e aumentare il numero di arrivi. La maggior parte dei principali mercati turistici per le Maldive ha già superato i numeri di arrivi pre-pandemici; i primi cinque mercati di quest’anno sono Russia, India, Regno Unito, Cina e Germania. Nel 2022 Mmprc ha organizzato 178 attività di marketing, con oltre 90 campagne, 44 partecipazioni a fiere, 6 roadshow, 10 eventi virtuali, 18 fam trip e altri 10 eventi in tutto il mondo.