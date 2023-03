Roma, il Pantheon non è più gratis: biglietti a 5 euro

Nuova convenzione sul regolamento d’uso della basilica di Santa Maria ad Martyres meglio nota come Pantheon. Uno dei monumenti più visitati del mondo, il più gettonato in Italia durante le ultime festività natalizie con oltre 60mila visitatori, sarà ora accessibile con biglietto a pagamento, il costo è di 5 euro, anche se diverse categorie potranno comunque accedere gratuitamente.

Il 70% del ricavato andrà al ministero della Cultura, il 30% alla diocesi di Roma. L’accesso ai fedeli per le attività religiose resterà chiaramente libero, e saranno esclusi dal pagamento del biglietto anche i ragazzi fino ai 18 anni che non pagano l’accesso ai musei, mentre quelli fino a 25 pagano due euro.

«Diamo seguito a un impegno che avevo assunto nei primi giorni del mio ministero: far pagare in maniera molto ridotta un biglietto per l’accesso al Pantheon – ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano – Si tratta di un progetto articolato che esclude le funzioni religiose ordinarie e straordinarie. Definiremo anche l’esclusione dal pagamento dei cittadini di Roma. Escluse ovviamente tutte quelle categorie che già non pagano l’accesso ai musei, le categorie protette e i loro accompagnatori, le scolaresche e i loro docenti».